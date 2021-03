Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Microsoft está testando uma nova versão de seu navegador Edge para Xbox Series X / S e Xbox One. É baseado na plataforma Chromium, muito parecido com o navegador Edge mais recente para WIndows e Mac.

Disponível para testadores do Xbox no "grupo Alpha Skip-Ahead", a nova versão do Edge é mais parecida com a que você usaria em um desktop e tem mais compatibilidade com sites.

De acordo com o The Verge, ele ainda está com alguns bugs e não tem suporte para mouse e teclado no momento, mas um aspecto interessante é que, por funcionar como o Google Chrome, é compatível com o Stadia.

Isso significa que, uma vez totalmente lançado, os jogadores do Stadia e do Stadia Pro podem tecnicamente jogar seus jogos por meio de um Xbox - da mesma forma que fazem por meio de um navegador da web em um PC, Mac ou Chromebook.

Isso permitiria que você mantivesse todos os seus jogos em um só lugar, supomos - embora não possamos pensar em muitos outros motivos pelos quais você gostaria de ter uma assinatura do Xbox e do Stadia. Assinar o Xbox Game Pass Ultimate, que inclui acesso ao xCloud, certamente vale mais a pena nesse sentido.

Ainda assim, é uma opção e, ao trocar o Edge pela versão Chromium, ele abre para muitos mais jogos e experiências no navegador de qualquer maneira.

Esperançosamente, a primeira versão pública será lançada em breve.

Escrito por Rik Henderson.