O Xbox pode adicionar streaming de 1080p ao xCloud em breve

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Microsoft tem grandes planos para seu serviço de streaming de jogos xCloud , incluindo suporte para iOS e um aplicativo dedicado para PC. No entanto, se ele quiser que seja executado em telas maiores - tablets e monitores, por exemplo - ele realmente precisa lidar com a resolução.

No momento, os jogos do xCloud rodam em 720p - o que é ótimo para uma tela de telefone não maior que 6,5 polegadas, mas não é suficiente para nada maior. É por isso que a empresa está testando o streaming de 1080p.

Isso o colocará em linha com o Google Stadia (para não membros do Pro) e Nvidia GeForce Now. Também permitirá que mais detalhes sejam vistos, especialmente considerando que a empresa também está em processo de troca de seus servidores do Xbox One para o Xbox Series X.

Uma fonte enviou ao Windows Central uma captura de tela de Hellblade: Senuas Sacrifice sendo reproduzido em 1920 x 1080 para prova. O site também pegou o mesmo jogo rodando em seu próprio stream xCloud para mostrar a diferença.

Esperançosamente, veremos um lançamento para o consumidor da tecnologia de streaming aprimorada em breve.

Em outras notícias do xCloud, Tom Warren, do The Verge, recentemente deu uma olhada no aplicativo do Windows já mencionado, que está por vir.

furo: aqui está uma olhada no aplicativo xCloud para Windows não lançado da Microsoft. Este aplicativo permite que você transmita jogos do Xbox de um console Xbox Series X / S ou do xCloud. Detalhes completos aqui: https://t.co/ymyjQDmaeH pic.twitter.com/V3U3PXe7LO - Tom Warren (@tomwarren) 27 de fevereiro de 2021

Além de transmitir jogos do xCloud, permitirá aos usuários jogar remotamente os jogos do Xbox Series X / S em sua glória de próxima geração.

Escrito por Rik Henderson.