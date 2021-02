GPU Xbox Series S fazendo com que os desenvolvedores façam concessões

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A decisão da Microsoft de lançar um console de próxima geração mais barato, embora menos especificado, na forma do Xbox Series S , provou ser um grande sucesso. É uma ótima maneira de jogar jogos de próxima geração sem tanto investimento inicial (se você conseguir um antes dos cambistas, é claro).

No entanto, embora seja claramente uma ótima entrada para esta última onda de consoles, o Xbox Series S também está dando aos desenvolvedores noites insones. Também pode fazer com que alguns repensem os planos quando se trata de adicionar os melhores novos recursos de tecnologia aos jogos do Xbox.

Isso se deve ao fato de que, embora seja capaz de traçar raios e algumas das outras mágicas mágicas do Xbox Series X, o S também tem um processador gráfico muito truncado. Ele tem uma GPU capaz de 4 TFLOPs de potência em comparação com os 12 TFLOPs da Série X. E isso torna mais difícil para as equipes de desenvolvimento garantir que seus jogos funcionem da melhor maneira - pelo menos, é a opinião do CTO da 4A Games, Oleksandr Shyshkovtsov.

"A RAM não é um problema para nós (atualmente), mas o desempenho da GPU apresenta desafios para títulos futuros", disse ele durante uma entrevista à Wccfech. "Nosso renderizador atual foi projetado para alta resolução espacial e temporal (4K60). É estocástico por natureza. Eliminar qualquer um deles exigiria cálculos mais caros, reduzindo o desempenho ainda mais. Temos uma solução de compromisso agora, mas estou não satisfeito com isso ainda. "

O estúdio está atualmente trabalhando no ugrade da próxima geração do Metro Exodus , que será lançado nos próximos meses - provavelmente na primavera.

Isso prometia 60fps e traçado de raio, mesmo para o Xbox Series S. No entanto, parece que as maiores preocupações do desenvolvedor são fazer com que os futuros títulos Metro da Série S cheguem ao zero.

Ainda assim, considerando o quão bem muitos jogos já rodam no console e a capacidade da 4A Games, temos certeza de que tudo funcionará bem.

Escrito por Rik Henderson.