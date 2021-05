Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Antes de a Microsoft lançar os consoles Xbox Series X e Series S , ela detalhou alguns recursos úteis que eles adicionariam a jogos compatíveis com versões anteriores.

Auto HDR é um deles - o que adiciona um efeito HDR em jogos mais antigos, como títulos do Xbox 360. O Quick Resume é outra - permite que um punhado de jogos fiquem em um estado de pausa e iniciem instantaneamente assim que você os seleciona.

Mas, talvez o mais impressionante seja o FPS Boost. Ele permite que alguns jogos do Xbox One sejam executados com taxas de quadros aprimoradas nos consoles mais recentes, automaticamente e sem qualquer suporte de desenvolvedor adicional. Também pode ser aplicado ao Xbox 360 e aos jogos originais do Xbox no futuro.

Aqui está uma explicação sobre o que ele faz, os jogos compatíveis e como obtê-lo.

FPS Boost é uma tecnologia inteligente que dobra, até quadruplica a taxa de quadros dos jogos Xbox One existentes para jogar no Xbox Series X / S.

Ele é aplicado no nível do sistema pelo próprio Xbox, portanto, não exige que um desenvolvedor altere ou remasterize o jogo. Isso é diferente para alguns relançamentos de editores ou jogos "otimizados para Xbox Series X / S". Também é aplicável apenas em determinados jogos anunciados como compatíveis.

Muitos dos títulos anunciados até agora são agora capazes de rodar a 60 quadros por segundo bloqueados - enquanto eram originalmente bloqueados a 30fps. Alguns até obtêm um aumento de até 120 fps.

Você precisará de uma TV com capacidade de 60 Hz ou 120 Hz, respectivamente, mas não precisará fazer nada nas configurações do Xbox para se beneficiar.

É importante notar que os jogos podem ser executados em uma resolução reduzida quando o FPS Boost está ativo. No entanto, você pode ativar ou desativar o FPS Boost (e Auto HDR) manualmente nas opções de compatibilidade na tela de gerenciamento do jogo para cada título respectivo.

Para fazer isso, acesse o jogo em sua biblioteca de jogos, aperte o botão de opções, role para baixo até "gerenciar jogo e add-ons", clique nele e você verá "opções de compatibilidade" na próxima página (à esquerda lado da mão). Clique nele e você pode usar a caixa de seleção para FPS Boost se o jogo for compatível.

Alguns títulos em que a resolução é afetada não ativarão o FPS Boost automaticamente.

Você também pode ver se um jogo que está executando tem FPS Boost (e Auto HDR) habilitado tocando no botão Xbox em seu controle durante o jogo e um indicador de sobreposição de guia aparecerá no canto superior direito informando se os recursos estão habilitados ou não.

Atualmente, quase 100 jogos são habilitados para FPS Boost. O Xbox espera aumentar esse número regularmente. Você pode ver quais jogos funcionam com o FPS Boost abaixo.

Todos os jogos oferecem até 60fps, a menos que seja especificado.

Isolamento de alienígena *

Hino - sem FPS Boost na Série S *

Assassins Creed III Remasterizado

Assassins Creed Rogue Remastered

Assassins Creed The Ezio Collection

Assassins Creed Unity

Battle Chasers: Nightwar (120 fps) *

* Battlefield 1 (120 fps) - sem aumento de FPS na série S *

- sem aumento de FPS na série S * Battlefield 4 (120 fps) *

* Battlefield V (120 fps) - sem aumento de FPS na série S *

- sem aumento de FPS na série S * Battlefield Hardline (120 fps) *

* Beholder Complete Edition *

Dead Island Definitive Edition - sem FPS Boost na Série S

Dead Island: Riptide Definitive Edition - sem FPS Boost na Série S

Deus Ex Mankind Divided

Dirt 4 (120 fps) - sem aumento de FPS no Xbox Series S

- sem aumento de FPS no Xbox Series S Dishonored: Definitive Edition *

Dishonored: Death of the Outsider

Dont Starve: Giant Edition (120 fps) *

* Dragon Age: Inquisition *

Dungeon Defenders II

Dying Light - sem FPS Boost na Série S

Fallout 4 *

Fallout 76 *

Far Cry 4

Far Cry 5

Far Cry New Dawn

Far Cry Primal

Gears of War 4 *

Jogue golfe com seus amigos (120 fps) *

* Halo Wars 2 *

Halo: Spartan Assault (120 fps) *

* Hollow Knight: Voidheart Edition (120 fps) *

* Homefront: a revolução

Hyperscape (120 fps)

Ilha Saver (120 fps)

Lego Batman 3: além de Gotham

Lego Jurassic World

Lego Marvel Superheroes (120 fps na série X)

Lego Marvel Super Heroes 2

Os Vingadores da Lego Marvel (120 fps na Série X)

Lego Star Wars: The Force Awakens

Lego, o Hobbit (120 fps na série X)

Lego, os incríveis

Lego World - sem FPS Boost na Série S

A vida é estranha

Life is Strange 2 - sem FPS Boost na Série S

Senhores dos Caídos

Mad Max (120 fps na série X)

Metro 2033 Redux (120 fps)

Metro Last Light Redux (120 fps)

Mirrors Edge Catalyst (120 fps) - sem aumento de FPS na série S *

- sem aumento de FPS na série S * Monster Energy Supercross 3

MotoGP 20 - apenas na Série S *

Movendo-se (120 fps)

Meu amigo Pedro (120 fps)

Meu tempo em Portia *

Novo Super Luckys Tale (120 fps) *

* Cozido demais 2 (120 fps) *

* Paladins (120 fps)

Plants vs Zombies: Battle for Neighbourville (120 fps) *

* Plants vs Zombies: Garden Warfare (120 fps) *

* Plants vs Zombies: Garden Warfare 2 (120 fps) *

* Power Rangers: batalha pela rede (120 fps) *

* Presa *

Mar da Solidão *

Shadow of the Tomb Raider: edição definitiva

Shadow Warrior 2 - sem FPS Boost na Série S *

Sleeping Dogs: Definitive Edition

Smite (120 fps)

Sniper Elite 4 *

Star Wars: Battlefront (120 fps) *

* Star Wars: Battlefront II (120 fps) - sem FPS Boost na Série S *

- sem FPS Boost na Série S * Íngreme - apenas na Série S *

Super Luckys Tale (120 fps) *

* Superhot (120 fps)

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition *

The Evil Within 2

The Gardens Between (120 fps) - 60 fps na série S *

fps) - 60 fps na série S * The Lego Movie Videogame (120 fps)

The Lego Movie Videogame 2

Titanfalll (120 fps) - sem aumento de FPS na série S *

- sem aumento de FPS na série S * Titanfalll 2 (120 fps) *

* A Divisão de Tom Clancy

Tomb Raider: Edição Definitiva

Serviço de entrega totalmente confiável (120 fps) *

* Hospital Two Point *

UFC 4 *

Unravel 2 (120 fps) *

* Heróis rebeldes (120 fps) *

* Jogo de ganso sem título (120 fps) *

* Wasteland 3 *

Watch Dogs 2

Assistir cachorros

Yakuza 6: The Song of Life *

* Esses jogos estão disponíveis como parte do Xbox Game Pass para que você possa experimentá-los imediatamente se for um membro.

