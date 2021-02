Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Antes de a Microsoft lançar os consoles Xbox Series X e Series S , ela detalhou alguns recursos úteis que eles adicionariam aos jogos compatíveis com versões anteriores.

Auto HDR é um deles - o que adiciona um efeito HDR em jogos antigos, como títulos do Xbox 360. A retomada rápida é outra - permite que um punhado de jogos permaneça em um estado de pausa e inicie instantaneamente assim que você os seleciona.

Agora, uma nova tecnologia foi adicionada para melhorar os títulos mais antigos e é possivelmente a mais impressionante até agora.

O FPS Boost permite que alguns jogos do Xbox One sejam executados com taxas de quadros aprimoradas, automaticamente e sem qualquer suporte de desenvolvedor adicional. Também pode ser aplicado ao Xbox 360 e aos jogos originais do Xbox no futuro.

Aqui está uma explicação do que ele faz, os jogos compatíveis e como obtê-los.

FPS Boost é uma tecnologia inteligente que dobra, até quadruplica a taxa de quadros dos jogos Xbox One existentes para jogar no Xbox Series X / S.

Ele é aplicado no nível do sistema pelo próprio Xbox, portanto, não exige que um desenvolvedor altere ou remasterize o jogo. Isso é diferente para alguns relançamentos de editores ou jogos "otimizados para Xbox Series X / S". Também é aplicável apenas em alguns jogos anunciados como compatíveis.

A maioria dos títulos anunciados até agora são capazes de rodar a 60 quadros por segundo bloqueados - enquanto eram originalmente bloqueados a 30fps. Um, New Super Luckys Tale, ainda consegue um aumento de até 120 fps.

Você precisará de uma TV capaz de 60 Hz ou 120 Hz, respectivamente, mas não precisará fazer nada nas configurações do Xbox para se beneficiar.

Um jogo em execução com FPS Boost habilitado obterá uma janela pop-up na tela quando você o iniciar - muito parecido com o que você faz quando Auto HDR ou Quick Resume está habilitado.

A partir da primavera, você poderá ligar ou desligar manualmente o FPS Boost (e Auto HDR) em novas opções de compatibilidade na tela de gerenciamento do jogo.

No momento, apenas cinco jogos são habilitados para FPS Boost, mas o Xbox espera aumentar muito esse número no futuro. Você pode ver quais jogos funcionam com FPS Boost abaixo.

Todos os jogos são bloqueados para 60fps, a menos que especificado.

Far Cry 4

Novo Super Luckys Tale (120 fps)

Sniper Elite 4

UFC 4

Watch Dogs 2

Dois dos jogos até agora - Sniper Elite 4 e New Super Luckys Tale - estão disponíveis como parte do Xbox Game Pass para que você possa testá-los imediatamente se for um membro.

Escrito por Rik Henderson.