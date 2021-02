Esta é a aparência do Xbox xCloud em um navegador

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Microsoft planeja lançar o acesso por navegador da web ao seu serviço de jogos xCloud em breve, primeiro como uma prévia pública.

Seus próprios funcionários têm testado a versão web de sua plataforma de streaming de jogos em nuvem e, uma vez pronta, ela poderá ser lançada para uso em desktop e tablet em breve.

O alvo mais óbvio é o iOS, com o acesso do iPhone e iPad ao xCloud sendo algo que o chefe do Xbox , Phil Spencer, prometeu desde o lançamento do serviço.

The Verge afirma ter aprendido sobre os planos de suas fontes, bem como obtido capturas de tela do serviço em execução em um navegador.

Próximos jogos para PC: os melhores novos jogos para ver em 2021 e além Por Adrian Willings · 15 Fevereiro 2021

Diz-se que o front-end será simples, assim como no Android, com recomendações de jogos, a opção de retomar os jogos que você jogou recentemente e encontrar e jogar qualquer um dos títulos disponíveis no Xbox Game Pass Ultimate.

Tal como acontece com o acesso existente ao xCloud (ou Cloud Gaming com Xbox Game Pass Ultimate, para dar o nome completo), seus jogos salvos também serão armazenados na nuvem. E você poderá salvar um jogo em um Xbox One ou Xbox Series X / S para continuar com o serviço de streaming - e vice-versa.

O Xbox Game Pass Ultimate custa £ 10,99 por mês e inclui mais de 300 jogos para baixar e jogar em um Xbox por mês, além de acesso à biblioteca da EA e outros benefícios. Você pode ler mais sobre isso aqui: O que é Xbox Game Pass, quais jogos você ganha e quanto custa?

The Verge afirma que a visualização pública do xCloud por meio de um navegador da web estará disponível a partir da primavera.

Escrito por Rik Henderson.