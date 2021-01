Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Na sexta-feira, o Xbox anunciou um aumento no preço do Xbox Live Gold . Era para subir $ 1 por mês.

No entanto, no final do mesmo dia, ele voltou atrás ... maciçamente. Na verdade, não apenas retirou o aumento no preço, mas em breve oferecerá algo que todos os jogadores do Xbox vinham pedindo desde os dias do Xbox 360 - jogos multiplayer gratuitos estarão disponíveis para jogar online gratuitamente. Você não precisará mais da assinatura Gold para jogar jogos como o Fortnite.

Alguns podem ver isso como um erro do Xbox, mas é extremamente positivo que uma empresa tenha realmente ouvido seus clientes e corrigido rapidamente algo a que eles se opunham - até mesmo dando um incentivo adicional.

"Erramos hoje e você estava certo em nos avisar. Conectar-se e jogar com amigos é uma parte vital do jogo e não atendemos às expectativas dos jogadores que contam com isso todos os dias. Como resultado, decidimos não mudar o preço do Xbox Live Gold ", disse em um post no blog do Xbox Wire .

"Estamos transformando este momento em uma oportunidade de colocar o Xbox Live mais em linha com a forma como vemos o jogador no centro de sua experiência. Para jogos gratuitos, você não precisará mais de uma assinatura Xbox Live Gold para jogar esses jogos no Xbox. Estamos trabalhando muito para entregar essa mudança o mais rápido possível nos próximos meses. "

A assinatura Xbox Live Gold tem sido um dos pilares dos jogos do Xbox por mais de uma década. Como o PS Plus, ele é obrigatório para jogos online em três gerações de consoles. Esta última notícia será bem recebida por muitos pais que simplesmente não podem pagar por serviços adicionais.

Escrito por Rik Henderson.