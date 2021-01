O Xbox Series S já está disponível na Amazon UK

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Se você ainda não conseguiu uma pré-encomenda do Xbox Series X ou do Xbox Series S , a Amazon UK tem um estoque do Series S ao vivo agora - aqui estão os links das últimas ofertas:

squirrel_widget_351324

O estoque do Xbox Series X e do Xbox Series S ainda é geralmente escasso, embora pareça que o Series S está começando a se tornar um pouco mais disponível, seja para compra imediata ou por meio de uma assinatura mensal do Xbox All Access .

Isso significa que você paga uma taxa mensal por 24 meses - que inclui a assinatura do Xbox Game Pass Ultimate sem nenhum custo extra.

O Xbox Series X superou as vendas do Series S em 2 para 1 até agora, então não é de se admirar que o estoque seja muito mais escasso.

Em nossa análise do Xbox Series S, dissemos: "A entrada menor e mais barata para os jogos de próxima geração é ... um ótimo ponto de partida para aqueles que não são tão radicais quanto os outros, mas ainda querem um dispositivo muito capaz.

"O Xbox Series S é divertido, amigável e uma atualização significativa no Xbox One - embora você possa precisar reservar algum dinheiro para comprar um ou dois discos rígidos externos."



squirrel_widget_2744430

