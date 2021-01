O Xbox Wireless Controller estará disponível em breve em vermelho pulsante

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Xbox está introduzindo uma nova cor em sua nova linha de controladores sem fio.

O novo controlador foi lançado junto com os consoles Xbox Series X e Series S , adicionando vários novos recursos e design refinado. E também é compatível com versões anteriores, então pode ser usado no Xbox One também.

O único problema era que a última geração vinha em apenas três cores: negro de fumo, branco de robô e azul choque. Considerando que o controlador que ele substituiu estava disponível em uma infinidade de estilos e cores diferentes - incluindo milhares de designs potenciais por meio de personalização, parecia uma pena que não houvesse mais opções.

Agora parece que o Xbox está começando a trilhar esse caminho novamente, com a introdução da versão em vermelho pulsante do Xbox Wireless Controller.

Ele estará disponível a partir de 9 de fevereiro na "maioria dos mercados do Xbox" e custará US $ 64,99 nos Estados Unidos. Esperamos que custe £ 54,99 no Reino Unido, o mesmo preço das variantes existentes.

Os proprietários de Xbox na China o terão mais cedo - a partir de amanhã, 12 de janeiro, na verdade.

O controlador sem fio Xbox mais recente tem um D-Pad aprimorado, conectividade sem fio melhor e mais eficiente e uma porta USB-C para carregar uma bateria opcional original.

Caso contrário, ele ainda usa baterias AA.

Escrito por Rik Henderson.