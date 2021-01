Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Microsoft entrou em contato com os proprietários do Xbox Series X e Series S para saber como eles se sentem sobre seus novos consoles. Uma das perguntas é se eles gostariam que o Xbox Wireless Controller tivesse alguns dos novos recursos do DualSense do PS5 .

Os participantes são questionados em uma escala de um a quatro se concordam ou discordam do seguinte: "Estou ciente dos recursos dos controles do PlayStation que gostaria que estivessem no controle que veio com este console."

Na verdade, grande parte da pesquisa questiona a credibilidade da "próxima geração" dos novos consoles do Xbox. Uma pergunta pede aos entrevistados que julguem exatamente isso, eles são obrigados a concordar ou discordar se "este console parece de última geração".

Foi um pensamento que permeou nossa própria análise completa do Xbox Series X - ao adotar exatamente o mesmo ecossistema do Xbox One, efetivamente a mesma linha de jogos e controlador muito semelhante, teve o fator "uau" do PS5.

Desde que escrevemos isso, no entanto, muitos outros jogos otimizados para as Séries X e S foram lançados e podemos dizer com segurança que, embora ainda pareça muito familiar, algumas das melhorias nos próprios jogos têm o impacto necessário.

E talvez o Xbox use os resultados da pesquisa para trazer alguns acréscimos à sua tecnologia de controle também, como sua abordagem de gatilhos adaptativos e feedback tátil. Certamente receberíamos bem qualquer movimento desse tipo.

Escrito por Rik Henderson.