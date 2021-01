Minecraft Earth será encerrado em questão de meses

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Mesmo anos depois, outros desenvolvedores ainda estão tentando capturar o raio em uma garrafa que marcou o surgimento de Pokémon Go no mercado móvel. Seu uso de RA e do mundo ao ar livre capturou a imaginação e se tornou um enorme sucesso.

Minecraft World está em cena há pouco tempo e é um dos jogos mais ambiciosos que pegou a fórmula básica e a imitou. Ele vê os jogadores andarem pelo mundo real, passando por eventos e construções feitas a partir dos blocos de assinatura do Minecraft, com os quais eles podem interagir.

O jogo parece que provavelmente não encontrou o público que esperava, no entanto - com a questão central sendo a pandemia global mantendo todos em casa, ao invés de poder andar livremente.

O Minecraft Earth está, portanto, sendo descontinuado, com um pequeno período de desaceleração começando agora para facilitar as pessoas na mudança. Uma nova atualização faz alguns ajustes imediatos para tornar o progresso mais rápido enquanto ainda está disponível e para remover as compras no aplicativo que estavam disponíveis anteriormente.

Esta será nossa última atualização, então a fizemos uma boa! Por favor, aproveite e obrigado por fazer parte da comunidade!



Então, em 30 de junho, ele será totalmente encerrado, mesmo para instalações existentes, antes de 1º de julho ocorrer uma limpeza de todos os dados do jogador para agravar a exclusão. Para amenizar o golpe, porém, qualquer pessoa que gastou dinheiro no jogo receberá a edição Bedrock do Minecraft de graça, e as lojas existentes de moeda premium no jogo serão convertidas para trabalhar no mercado do Minecraft.

Escrito por Max Freeman-Mills.