Servidores Halo Xbox 360 serão desligados em 2021

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Xbox 360 será efetivamente, finalmente eliminado em dezembro próximo, quando os serviços online para uma de suas maiores séries de jogos serão retirados.

Os serviços de jogo Halo para o Xbox 360 não funcionarão mais a partir de dezembro de 2021. Isso também significa que qualquer pessoa que jogar a versão Xbox 360 de qualquer jogo Halo no Xbox One ou Xbox Series X / S não poderá mais usar seus modos online a partir desse período .

Os jogos em questão são as versões para Xbox 360 de Halo: Combat Evolved Anniversary, Halo 3, Halo 3: ODST, Halo 4, Halo: Reach e Halo Wars. O Halo Spartan Assault também será afetado.

Todos os aspectos não online de cada jogo ainda devem funcionar.

Existem versões nativas do Xbox One de muitos desses jogos, incluindo aqueles em The Master Chief Collection, que continuarão a ter suporte e funcionar como agora.

"Aqui na 343 Industries, nossas equipes estão totalmente focadas no futuro do Halo. Desde atualizações e melhorias significativas para MCC e mudança para PC, até o futuro da franquia com Halo Infinite - estamos trabalhando para oferecer ótimas experiências por anos por vir ", escreveu o desenvolvedor 343 em um blog.

"Para esse fim - hoje estamos anunciando nossa intenção de encerrar nossos serviços herdados do Halo Xbox 360 para nos concentrarmos totalmente no futuro da franquia. Em aproximadamente um ano, dezembro de 2021, os serviços online para títulos herdados do Halo Xbox 360 serão descontinuados. Proprietários desses títulos ainda será capaz de jogar esses jogos indefinidamente, no entanto, certos recursos e experiências online, particularmente matchmaking online, serão limitados ou desativados. "

Escrito por Rik Henderson.