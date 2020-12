Perfect Dark para retornar, reimaginado para Xbox Series X e S

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O clássico jogo de tiro N64 da Rare, Perfect Dark, está de volta - desta vez para a família de consoles Xbox , incluindo Xbox Series X e Xbox Series S.

Anunciado durante o The Game Awards na quinta-feira, 10 de dezembro, o revival "reimaginado" das aventuras de espionagem de Joanna Dark está sendo desenvolvido pela The Initiative, um estúdio razoavelmente novo que fica sob o guarda-chuva do Xbox Game Studios.

Ainda não sabemos muito sobre o jogo ou sua data de lançamento, mas presumimos que ele será lançado para o Xbox One, bem como para os consoles de próxima geração da Microsoft.

Um trailer de anúncio foi exibido durante a premiação.

Perfect Dark foi originalmente lançado pela Nintendo para o N64 em 2000. Foi um sucessor espiritual do GoldenEye 007 - possivelmente o maior N64 já feito - e tinha jogabilidade e temas FPS semelhantes. O multijogador em tela dividida era semelhante e exigia um pacote de expansão de memória para funcionar, pois era muito avançado para a época.

Uma sequência, Perfect Dark Zero foi lançada para o Xbox 360 em 2005, e uma versão remasterizada do original também chegou ao console.

Ambos os jogos foram relançados no Xbox One por meio de compatibilidade com versões anteriores como parte da compilação Rare Replay. Eles também podem ser jogados no Xbox Series X / S se você quiser verificar a história antes do lançamento futuro do novo jogo.

Escrito por Rik Henderson.