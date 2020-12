Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Microsoft Flight Simulator foi um dos poucos jogos que realmente capturou a imaginação das pessoas este ano, durante tempos desafiadores que deixaram as pessoas se sentindo mais do que confinadas. Sua abordagem de mundo inteiro parecia uma verdadeira liberdade para explorar alguns locais verdadeiramente de cair o queixo.

No entanto, no momento você precisa de um PC robusto para jogá-lo de uma forma que pareça como os desenvolvedores o planejaram, com detalhes decentes e uma taxa de quadros que seja realmente suportável, o que colocou um limite óbvio no número de pessoas capazes de jogar parte.

Isso vai mudar no próximo verão, porém, quando o jogo chegar ao Xbox Series X e Series S através do Xbox Game Pass, trazendo a experiência completa do simulador de vôo para o seu sofá.

Não temos muito mais detalhes sobre como os desenvolvedores estão conseguindo colocar um jogo tão exigente nos consoles, mas o fato de que o trailer acima foi aparentemente capturado em 4K nativo de uma Série X é poderoso, impressionante.

Como a Série S se sairá será interessante ver, mas você provavelmente pode esperar algum tipo de rebaixamento na resolução, pelo menos.

Sem dúvida, ouviremos mais sobre a versão do console nos meses que antecederam seu lançamento e, em algum momento, teremos uma data mais firme para esperar, mas, independentemente disso, chegará ao Game Pass imediatamente quando for lançado, tornando-o acessível para ainda mais pessoas do que nunca.

Escrito por Max Freeman-Mills.