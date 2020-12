Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Quando o Xbox Game Pass fez a grande adição da assinatura da EA Play à sua já impressionante linha no início deste ano, o melhor negócio em jogos ficou ainda melhor. No entanto, algumas pessoas podem estar se perguntando se isso seria um negócio de curto prazo para obter alguma atenção para ambos os serviços.

Parece que é o oposto do caso, após uma entrevista concedida por Aaron Greenberg, chefe de marketing do Xbox, à Gaming Bible, na qual ele confirmou que o negócio é um tanto mais longo e que os jogadores podem, portanto, esperar manter o acesso para a EA Play "por um bom tempo".

Ele passou a comparar o núcleo do Xbox Game Pass, a linha do Xbox Originals, com o conteúdo interno da Netflix, enquanto algo como o EA Play é mais parecido com um de seus programas licenciados - no entanto, esses programas costumam estar nos serviços por anos no uma vez, então claramente há muito tempo para trabalhar nesta parceria.

Para os jogadores, isso significa uma lista de grandes títulos da EA para adicionar à oferta anteriormente grande, e um desconto de 10% quando eles compram novos títulos que não estão incluídos, como FIFA 21, depois que suas versões de teste são exploradas completamente.

Há outros benefícios também, incluindo um teste de 30 dias relativamente recém-adicionado para novas contas Disney +, então a Microsoft está claramente no negócio de incentivar novas inscrições agora, o que só pode ser bom para os consumidores que estão decidindo.

Escrito por Max Freeman-Mills.