Halo Infinite foi adiado para o outono de 2021

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Xbox Series X e S foram lançados sem o que claramente pretendia ser seu título principal, Halo Infinite - isso é passado agora. No entanto, muitos de nós esperamos ansiosamente por notícias de quando exatamente o jogo iria aparecer.

Isso agora se tornou pelo menos um pouco mais concreto após uma grande e longa atualização do desenvolvedor 343 Industries em seu blog, e não é uma notícia ideal de uma perspectiva de tempo. Halo Infinite agora será lançado no outono de 2021, potencialmente um ano inteiro ou mais após os consoles que esperava vender.

Esta moeda tem dois lados, é claro - você espera que o jogo pareça e pareça substancialmente melhor para jogar quando aparecer, com o benefício de um ano inteiro extra de tempo de desenvolvimento para ajudá-lo.

No entanto, não há como escapar da decepção de que um jogo que esperávamos jogar agora não estará disponível por um bom tempo - decepção que a Microsoft sem dúvida estará sentindo intensamente dada a centralidade de Halos Master Chief em sua publicidade para os novos consoles .

A postagem do blog revelando a nova janela de lançamento é um gigante absoluto, entretanto, embalado até as guelras com discussões sobre como o 343 está se aproximando do jogo e o feedback devastador que recebeu após a primeira grande demo de gameplay compartilhada.

Ele contém alguns dos primeiros detalhes de como o multiplayer de Infinite está se moldando, incluindo algumas capturas de tela, então se você quiser saber cada pequeno detalhe, vá para o post para ver a página inteira .

Escrito por Max Freeman-Mills.