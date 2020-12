Os cambistas do Xbox são castigados porque Very cancela 1.000 pedidos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Lemos muito sobre cambistas online recentemente e como eles conseguiram adquirir 2.500 consoles PlayStation 5 no primeiro dia para revendê-los a preços inflacionados. Até falamos com um para descobrir como e por quê.

Agora parece que o carma alcançou o grupo de escalpelamento. Depois de se gabar publicamente de garantir mais de 1.000 pedidos do Xbox Series X da Very, ela descobriu que o varejista do Reino Unido os cancelou.

"Como resultado de um erro técnico, algumas pessoas conseguiram fazer pedidos de consoles PS5 e Xbox Series X por um curto período de tempo no domingo", disse Very, de acordo com a Sky News.

"No entanto, esses itens não estão à venda e os clientes afetados receberam um aviso de que os pedidos foram cancelados. Pedimos desculpas pela confusão causada."

Infelizmente, os cancelamentos não afetaram apenas os cambistas. Clientes legítimos também foram informados de que todos os pedidos feitos no fim de semana foram cancelados.

O grupo de scalping em questão cobra £ 29,99 por mês por uma assinatura (ou £ 399,99 por uma assinatura vitalícia). Ele compartilha informações com seus membros sobre como realizar pedidos em massa, com bots pensados para serem usados para encontrar ações e preços.

Escrito por Rik Henderson.