Ganhe £ 15 de desconto na placa de expansão de armazenamento Seagate para Xbox Series X | S

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - No momento, a Amazon UK está oferecendo £ 15 de desconto na placa de expansão de armazenamento Seagate de 1 TB para Xbox Series X | S.

Se você tem um novo Xbox, então sabe que provavelmente precisa atualizar seu armazenamento e esta é a melhor maneira de fazer isso graças à velocidade de leitura de 300 MB / se compatibilidade com o Xbox Series X ou Series S slot de expansão dedicado. Os tempos de carregamento rápidos são garantidos.

O cartão agora custa £ 205 em vez de £ 220 , o que representa uma economia decente.

A placa é melhor do que apenas conectar outra unidade externa porque significa que você pode jogar jogos com tecnologia de última geração - como ray-tracing e gráficos 4K 60fps.

Em nossa análise do cartão, dissemos: "Esta expansão de armazenamento do Xbox de próxima geração funciona exatamente da mesma forma que o armazenamento interno em uma Série X ou S, oferecendo todas as otimizações e impulsos que os jogos de próxima geração exigem. Na frente, é um add-on altamente impressionante. Mas é caro - e você pode se safar com alternativas USB externas muito mais baratas para armazenar jogos que não requerem esses picos de desempenho. " E é por isso que fechar um negócio é a melhor maneira!

Escrito por Dan Grabham.