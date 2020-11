Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Microsoft acaba de lançar o Xbox Series X e o Series S (parabéns, se você tiver algum deles), e um novo controlador para acompanhar, mas ele já travou uma economia realmente saudável naquele gamepad atualizado.

A Best Buy tem um desconto sólido de $ 20 em todas as três cores do controlador, seja em preto, azul ou branco.

Se você optar pelas versões em preto ou branco, pode obter seu bloco por apenas $ 39,99 , abaixo dos $ 59,99, o que normalmente seria um ótimo preço até mesmo para um controlador de orçamento de terceiros.

Se aquela bela cor azul choque for mais o seu estilo, você ainda ganha $ 20 de desconto, mas ainda assim tem que pagar um prêmio de $ 5 - ele sai por $ 44,99, abaixo dos $ 64,99 .

Seja qual for a sua escolha, este é realmente um ótimo negócio - o controle do Xbox é uma versão ligeiramente refinada de um design comprovado que é superconfortável e amado por muitos que o experimentam. O melhor de tudo é que ele possui ótimos recursos de compatibilidade.

Ele funcionará com os novos consoles, é claro, mas também é totalmente capaz de funcionar com sistemas Xbox One mais antigos, caso você ainda esteja nessa geração. Além disso, é perfeito para jogos em seu PC e até mesmo em seu smartphone através de Bluetooth.

