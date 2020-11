Não deixe as atualizações arruinarem o Natal: como desempacotar e reembalar seu Xbox Series X / S para atualizar com antecedência

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Toda nova tecnologia traz emoção - especialmente quando você está dando a alguém um novo console que irá preencher muitas horas do dia nos próximos anos. Com os consoles da série Xbox e o novoPlayStation 5 , é provável que seja um Natal de jogos para muitos.

Claro, se você é um fã, você já comprou e jogará com seu console, mas para muitos pais - que estão presenteando o console - há mais em que pensar. Isso se você conseguir um , é claro.

A alegria do Natal pode ser um pouco enfraquecida, no entanto, quando você tira seu novo Xbox Series X da caixa e descobre que tem horas e horas de downloads para terminar antes que possa realmente fazer qualquer coisa.

Bem, não é tão ruim. Há uma atualização inicial para o Xbox Series X (no momento da escrita) que tem apenas 700 MB e chega rapidamente e atualiza o console. Além disso, a grande barreira são os próprios jogos.

Se você quiser jogar os jogos mais recentes ou principalmente ter títulos digitais, há muitos downloads a serem feitos, especialmente se você quiser aproveitar as vantagens do Otimizado para a Série X / S. Esses jogos precisarão estar no armazenamento interno do Xbox Series para obter a melhor experiência.

Veja o Forza Horizon 4 , por exemplo. Ele é otimizado para Xbox Series X / S e tem cerca de 80 GB de download. O download total para nós foi de cerca de 3 horas - embora você possa, é claro, começar a jogar antes de todo o download, mas se você tiver apenas alguns jogos que provavelmente vai querer jogar na manhã de Natal, vale a pena preparar o console antes do grande dia.

Ter a embalagem em perfeitas condições para que você não estrague a experiência faz parte da diversão aqui. Felizmente, é muito fácil entrar na embalagem do Xbox Series X sem destruir nada.

A caixa é mantida fechada por quatro abas adesivas. Estas não são guias de segurança, elas podem ser retiradas da caixa sem rasgar ou deixar marcas. Com algum cuidado, você pode removê-los para liberar a tampa. Então, vale a pena colá-los em si mesmos, para que, ao reembalar, você possa usá-los para fechar a tampa da caixa novamente.

Então você simplesmente tem que levantar a tampa para ver a máquina dos seus sonhos, o Xbox Series X. Bem, há um pouco de embalagem de espuma na parte superior, mas assim que você retirá-la, o console será encontrado em mais embalagens, com um capa de cartão enrolada nele.

O cartão deslizará facilmente, para que você possa lidar com a embalagem preta do próprio console.

A embalagem interna é novamente presa com fita adesiva, então é fácil levantar a fita com cuidado e abrir uma das pontas da manga. Você pode então deslizar o console para fora da embalagem, deixando-o em forma.

É isso - você está pronto para continuar.

O próximo passo, naturalmente, é conectá-lo. Se você já for proprietário de um Xbox (o que provavelmente será se quiser baixar jogos que já possui), poderá simplesmente encontrar um tempo para conectar seu Series X com as conexões que normalmente usa para seu Xbox One.

Para fazer o console funcionar, você precisará de energia, uma conexão de rede e o HDMI para a TV. Desconectamos os cabos de nosso Xbox existente e os conectamos ao Série X. Usar os cabos existentes significa que não há necessidade de passar pelo resto da caixa para que você possa deixar tudo intacto.

O cabo de alimentação é do tipo oito padrão, então você pode usar facilmente um cabo existente para isso, se necessário.

Usar uma conexão de rede com fio é preferível, pois eles podem ser muito mais confiáveis do que sem fio - e um cabo Ethernet conectado é detectado perfeitamente no processo de configuração.

A instalação em si usa o aplicativo Xbox no seu telefone. Você precisará instalar o aplicativo onde verá a opção de configurar um novo console. Você fará uma conexão tocando nas letras mostradas na TV no aplicativo.

As noções básicas de configuração são então tratadas através de seu telefone, incluindo a opção de entrar e vincular sua conta da Microsoft, suas opções de segurança para o novo console e uma solicitação para baixar o aplicativo para gerenciar sua família no Xbox também.

Encontramos um inicial de aprox. Foi necessário um download de 700 MB antes de chegarmos ao estágio de conexão do controlador. Embora os gráficos na tela solicitem que você conecte um dos novos controladores da caixa, você pode usar um controlador existente do Xbox One, se tiver um.

Você terá que ligar o controlador, pressionar o botão laranja de conexão na frente e, em seguida, pressionar o botão de conexão na frente do novo console Xbox também. Isso irá emparelhar os dois e você poderá fazer todo o resto sem perturbar o resto da embalagem.

Se você não tem um controlador antigo, terá que mergulhar cuidadosamente na caixa para liberar o novo controlador da série Xbox . Levante a tampa da manga na parte de trás da caixa e você encontrará o controlador à direita.

É embalado de forma simples, com fita adesiva mantendo a bolsa fechada, mas facilmente aberta. As baterias são fornecidas, mas lacradas em outra bolsa, então você pode querer encontrar duas baterias AA para esta medida temporária.

Como dissemos, o download dos jogos leva uma grande parte do tempo. Depois de passar pelo processo de configuração, o Xbox Series X / S estará pronto para ser usado, mas você não terá nada para jogar.

Como alguns desses downloads levam muitas horas, talvez você precise escolher os jogos que acha que serão os mais importantes na manhã de Natal. Basta acessar sua lista de jogos, ver o que carrega o logotipo X / S que você deseja no armazenamento interno e fazer download.

Claro, downloads não são a única opção. Se você tiver armazenamento externo em seu console existente, talvez queira fazer algum gerenciamento lá, para mover jogos para uma unidade externa para que você possa movê-los para o novo console.

Isso economizará um bocado de tempo de download, mas exigirá um gerenciamento cuidadoso para garantir que você saiba o que está fazendo. Temos um guia sobre como mover seus jogos de um console para outro usando uma unidade externa e, mesmo se você estiver baixando alguns jogos diretamente, pode haver alguns que você mover usando o disco rígido separadamente em uma data posterior. Você também pode precisar de outra unidade externa se não tiver capacidade para mover todos os seus jogos em qualquer unidade que já tenha.

O importante é fazer um pouco de limpeza e certificar-se de que todos os jogos salvos na unidade interna do Xbox antigo sejam salvos no armazenamento externo para que você possa simplesmente movê-lo quando precisar.

Depois de fazer a atualização e configuração, baixar alguns jogos, você pode pensar em colocar tudo de volta na caixa, sabendo que estará pronto para uso na manhã de Natal com o mínimo de barulho.

Se você foi cuidadoso ao desempacotar, é fácil devolver o console à embalagem em perfeitas condições e ninguém vai ficar sabendo - até que ele seja inicializado e esteja pronto para jogar.

