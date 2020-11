Star Wars DLC traz uma galáxia muito, muito distante para o Minecraft

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Minecraft pode ter praticamente conquistado o mundo inteiro neste ponto, mas como o longo flerte de Fortnite com a Marvel está demonstrando, sempre há espaço para mais conexões. Agora, o fenômeno da construção de blocos está se unindo a uma das maiores franquias do mundo, Star Wars.

O novo DLC disponível através do Minecraft Marketplace trouxe as imagens e sons da trilogia original para o jogo, além de uma lista do último sucesso, The Mandalorian.

O pacote para download traz uma grande variedade de partes: um mapa, um pacote de skins, um conjunto completo de texturas sob medida, mob e re-skins de itens e um tratamento de IU para fazer com que todo o jogo pareça que está acontecendo em uma galáxia distante , tão distante. Há até uma trilha sonora licenciada para fazer você realmente se sentir como se estivesse no Tattooine (ou em qualquer outro lugar).

A maior parte do pacote vem da trilogia original de filmes, trazendo nomes como Obi-Wan Kenobi, Luke Skywalker e uma variedade de navios e speeders em jogo, mas o elenco do Mandalorian mais recente também está presente e correto. Isso mesmo, incluindo Baby Yoda.

Se você deseja reviver cenas dos filmes ou construir novos ambientes por conta própria, as texturas e tipos de blocos devem oferecer uma ampla gama de novas opções, e presumiríamos que há planos prováveis de trazer mais recursos e personagens de as prequelas e sequências do Minecraft ao longo da linha, se este for bem (o que certamente acontecerá).

Escrito por Max Freeman-Mills.