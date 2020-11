Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Thrustmaster criou uma versão especial de seu controlador eSwap Pro para Xbox Series X e S.

O controlador Thrustmaster eSwap X Pro é cabeado e vem com um design modular. Ele permite que os usuários reconfigurem as posições do thumbstick e D-pad, trocando cada módulo para a posição que melhor se adapta ao jogador.

Os novos gatilhos têm um sistema de travamento que pode reduzir a distância percorrida em até 50 por cento, permitindo tempos de resposta mais rápidos em atiradores em primeira pessoa, por exemplo.

Na verdade, quase todos os elementos do controlador podem ser personalizados, incluindo diferentes esquemas de cores disponíveis em um Pacote de Cor Verde eSwap X e um Pacote de Cor Azul. O controlador padrão vem com gatilhos, punhos e botões pretos.

Um benefício extra de ter um controlador modular é que você pode substituir apenas um dos diferentes elementos, caso se desgaste. Além disso, como é conectado, tem latência zero, portanto também é adequado para jogos de torneios de eSports.

O eSwap X Pro pode ser usado com o Xbox One e Windows 10 também. Tem o preço de £ 149,99 para o controlador, enquanto os add-ons custam £ 17,99 para um módulo, até £ 44,99 para um pacote de cores completo.

Escrito por Rik Henderson.