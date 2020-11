Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Ambos os consoles Xbox Series X / S ePS5 da próxima geração trazem algumas atualizações gráficas para o grupo, incluindo jogos de até 120fps, mas poucos são tão imediatamente impressionantes quanto o ray tracing.

A tecnologia de iluminação realista foi introduzida pela primeira vez com placas de vídeo Nvidia PC em 2018, mas agora também faz parte dos jogos de console, com ambas as novas máquinas suportando-a de maneira gloriosa.

Ele produz reflexos precisos nas janelas e na água - espere mais poças em muitos jogos de última geração - e difunde o brilho da luz para reagir melhor com os objetos. Resumindo, faz um jogo parecer incrível.

Mas quais jogos terão rastreamento de raio no PS5 e no Xbox Series X e S? Descubra mais abaixo.

Como explicamos na íntegra em nosso recurso de rastreamento de raio estendido, a tecnologia de iluminação foi inicialmente concebida como parte de placas gráficas de ponta para jogos de PC. Ele permite que os desenvolvedores adotem um mecanismo de iluminação mais preciso e realista que reage com todos os objetos de um jogo.

Isso resulta em melhores reflexos, sombras e brilho ambiente de fontes de luz. Ele anda de mãos dadas com o HDR para apresentar alguns efeitos de cair o queixo.

Você já deve ter visto alguns jogos de console com traçado de raio, pois alguns estúdios usam software em vez de gerenciamento de hardware dedicado. No entanto, isso é bastante raro e usar hardware significa que é muito mais eficaz.

Ray tracing é um efeito do jogo executado no console de sua escolha - Xbox Series X / S ou PS5 - então, não importa qual TV você tenha, ele ainda funcionará. Não depende de nenhuma tecnologia de TV.

No entanto, recomendamos que você tenha HDR em sua TV para obter o melhor efeito.

Aqui está uma lista de jogos de console de próxima geração que atualmente sabemos que oferecem suporte a rastreamento de raios - alguns estão disponíveis agora, alguns irão adicioná-los mais tarde:

Sala de jogos do Astro (PS5)

Bright Memory: Infinite (XSX, XSS)

Call of Duty: Black Ops Cold War (XSX, XSS, PS5)

Call of the Sea (XSX, XSS)

Refrão: Rise as One (XSX, XSS)

Demons Souls (PS5)

Devil May Cry 5 - Edição especial (XSX, PS5)

Alistado (XSX, XSS)

Fortnite (XSX, XSS, PS5)

Forza Motorsport (XSX, XSS)

Gears 5 (XSX, XSS)

Halo Infinite (XSX, XSS)

Maneater (XSX, XSS, PS5)

Homem-Aranha da Marvel: Miles Morales (PS5)

NBA 2K21 (XSX, XSS, PS5)

Observador: Sistema Redux (XSX, XSS, PS5)

Poker Club (XSX, XSS)

RIDE 4 (XSX, XSS, PS5)

STALKER 2 (XSX, XSS, PS5)

O meio (XSX, XSS)

Watch Dogs: Legion (XSX, XSS, PS5)

Atualizaremos esta lista conforme e quando mais títulos com traçado de raio forem conhecidos por nós.

Escrito por Rik Henderson.