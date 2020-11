Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Xbox Series X e o Series S estão aqui finalmente - as duas respostas da Microsoft para a questão da próxima geração, trazendo jogos em 4K no caso da caixa maior e menor valor de resolução na opção menor.

Ambos são excelentes em seus próprios caminhos, mas, é claro, um console de jogos não é nada sem jogos para jogar nele. Reunimos os melhores títulos para os Xboxes de próxima geração bem aqui, uma lista compacta e cuidadosamente selecionada de suas melhores opções.

Muitos deles também estão disponíveis no Xbox One em suas várias encarnações, mas todos eles funcionarão da melhor maneira possível no novo hardware.

A equipe do Xbox tem feito um grande alvoroço sobre a atualização que trouxe para o Gears 5 para a próxima geração, e é justo dizer que os resultados são impressionantes. Você obtém ação de 120 FPS em ambos os consoles (se sua TV aguentar), o que torna o jogo hiper-suave em modos competitivos.

Os visuais também são nítidos e a atualização em comparação com a versão do Xbox One é perceptível por toda parte. E o melhor de tudo é que você terá este ótimo shooter incluído no Game Pass, o que significa que você pode acessá-lo sem nenhum custo adicional. Vale a pena conferir, especialmente se você for novo na série.

Podemos substituir isso com a próxima entrada da série, Valhalla, a qualquer momento, mas, por enquanto, o último grande jogo Assassins Creed ainda parece excelente no novo hardware que temos. O extenso mapa grego antigo do jogo é excelente e divertido de explorar, enquanto os SSDs nas séries S e X aumentam muito o tempo de carregamento.

O jogo já parecia ótimo, mas o aumento no desempenho é perceptível e muito bem-vindo. Jogando como Alexios ou Cassandra (e esta última seria nossa escolha), você embarcará em uma jornada verdadeiramente épica e conhecerá alguns personagens memoráveis.

O primeiro jogo de corrida a ser lançado com consoles de próxima geração em mente durante seu desenvolvimento, Dirt 5 faz um ótimo trabalho em reunir a energia que tornou a série tão popular. É uma diversão estridente com ênfase na acessibilidade, embora você possa fazer sua direção bem detalhada se desejar.

Parece super nítido no novo hardware e funciona a taxas de quadros alucinantes para lhe dar controle total e tempos de reação reduzidos a quase nada, enquanto a iluminação e os reflexos também parecem suntuosos. É uma ótima maneira de coçar a coceira de corrida.

No que diz respeito aos jogos de esportes, há apenas um para nós - FIFA faz o mesmo truque todos os anos e, às vezes, gostaríamos de um pouco mais de revolução do que de evolução, mas ainda é um jogo testado e comprovado neste momento, iterando cuidadosamente para adicionar ainda mais precisão. Haverá uma atualização gratuita de última geração para ele muito em breve, mas mesmo antes disso você pode aproveitar os tempos de carregamento mais rápidos e desempenho mais suave em seu novo hardware, então é definitivamente uma experiência superior.

Outro jogo que foi claramente construído com a próxima geração em mente a partir de um ponto anterior é Watch Dogs: Legion, que é absolutamente lindo na Série X, com traçado de raios permitindo iluminação e reflexos que são uma atualização massiva nas versões da geração atual . Isso torna as cenas noturnas, em particular, um pop absolutamente maravilhoso.

Você joga como Ded Sec inteiro desta vez, recrutando literalmente qualquer pessoa que você goste para se juntar à luta, criando uma sensação de caos realmente divertida e aleatória que encoraja assumir riscos e abordagens estúpidas para tarefas e missões.

A batalha real do momento é Warzone, um gigante que finalmente torna a franquia Call of Duty um jogador adequado no gênero. É totalmente gratuito para jogar e, embora possa ocupar muito espaço no seu disco rígido, vale a pena por uma fórmula brutal e viciante.

Na próxima geração, você notará taxas de quadros mais suaves e tempos de carregamento muito aprimorados, e há muito mais conteúdo disponível, então não há hora errada para pegá-lo e experimentá-lo.

Outro jogo que se beneficia enormemente do SSD nos novos consoles é Red Dead Redemption 2, que tem tempos de carregamento absolutamente agonizantes em hardware mais antigo. Isso é enormemente reduzido pela nova tecnologia, uma melhoria valiosa por si só, mas que também é adicionada para um melhor desempenho visual.

É uma maneira excelente de jogar um dos jogos mais marcantes dos últimos anos, um enorme épico caubói ambientado no que pode ser o mundo aberto mais exuberantemente detalhado já criado em um jogo. É um monumento impressionante às habilidades do desenvolvedor Rockstar.

Outro épico extenso que costumava ter tempos de carregamento que podiam ser cansativos, dependendo de para quem você perguntasse O Witcher 3 pode ser o melhor RPG já feito. É uma história enorme, agitada e vibrante que é muito divertida de explorar e mergulhar, e funciona de forma mais suave do que nunca nos novos Xboxes.

Na verdade, ele receberá uma atualização de última geração para aprimorar ainda mais seus visuais, então, se você nunca assumiu a posição de Geralt of Rivia, este é um jogo perfeito para seu novo Xbox.

Claro, quando você pensa no Xbox, você pensa no Halo, e embora o Infinite esteja atrasado e não apareça por um tempo, ainda podemos aproveitar tudo o que veio antes. A Master Chief Collection é uma seleção selecionada e atualizada de títulos históricos de Halo e funciona como um sonho nas séries S e X.

Você pode jogar clássicos como Halo: Reach ou a trilogia original com altas taxas de quadros e resoluções e até mesmo desfrutar de suas ofertas multijogador mais antigas. É um download obrigatório para qualquer pessoa com uma assinatura do Game Pass.

Fortnite é impossível de ignorar e mantém um grande lugar em nossa cultura mais ampla - é tão popular, com bons motivos. Suas opções de Battle Royale são tão rápidas e divertidas como sempre, e a resolução e os visuais atualizados tornam a versão da Série X particularmente atraente, com nova física e 60 FPS para uma diversão suave e deslumbrante.

Com um vínculo cada vez mais profundo com o universo Marvel rendendo frutos, não há sinal de que o conteúdo diminuiu, então você definitivamente deveria tentar se você nunca experimentou suas delícias únicas.

Nossa escolha final vai para um jogo de corrida estelar da última geração de console, o excelente e exclusivo para Xbox Forza Horizon 4, que ainda parece completamente lindo e funciona como um sonho nos dois novos consoles. É um jogo de corrida de fliperama excelente com uma representação encantadora do Reino Unido em formato compacto de mundo aberto.

Você participará de todos os tipos de corridas em muitos tipos de terreno e poderá aumentar a dificuldade ou torná-la mais acessível de inúmeras maneiras cuidadosas. As corridas online tornam-no ainda mais duradouro como um espaço virtual agradável para passar algum tempo.

Escrito por Max Freeman-Mills. Edição por Dan Grabham.