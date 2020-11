Quais jogos rodam a 120 FPS no Xbox Series X?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Xbox Series X está praticamente chegando - com o menos poderoso Series S também eminente. Isso significa que o desempenho dos jogos de última geração está finalmente aqui, com resoluções e taxas de quadros aprimoradas vindo com ele.

Na verdade, você deve ter visto muitas informações voando a cerca de 120 FPS e o fato de que a Série X foi construída para permitir isso. Mas o que exatamente isso significa e os jogos realmente o usarão? Temos as respostas para você bem aqui.

O "FPS" nesse jargão técnico significa "frames por segundo", e se refere à rapidez com que um console pode gerar frames visuais enquanto você joga - é bastante autoexplicativo dessa forma.

Portanto, um jogo que pode rodar a 120 FPS está gerando 120 quadros por segundo, o que contribui para um desempenho visual extremamente suave e responsivo. Por contexto, mesmo 60 FPS está se tornando padrão lentamente. Grandes séries como Call of Duty e Assassins Creed têm como alvo 60 FPS nos consoles da geração atual, então 120 FPS é um grande avanço.

Essa suavidade pode significar que alguns cantos visuais precisam ser cortados para manter as coisas funcionando, então pode significar que há menos detalhes ou menos efeitos, mas como gerenciar esse equilíbrio depende dos desenvolvedores individuais.

A maior complicação quando se trata de 120 FPS é que ele não funcionará em todos os aparelhos de TV, infelizmente. Se você tem uma TV mais recente, com um painel que suporta configurações de 120 Hz, você ficará bem.

No entanto, muitas TVs permitem taxas de atualização de até 60 Hz, e elas não aproveitam os 120 FPS da mesma maneira, já que a TV simplesmente não consegue acompanhar a saída do console. Ainda terá uma aparência agradável e suave, mas não na mesma medida.

Como o console mais novo da Microsoft ainda é extremamente jovem, a lista de jogos que podem rodar a 120 FPS nele ainda é bastante curta - você pode encontrar a lista completa abaixo:

Call of Duty: Black Ops Cold War

Devil May Cry 5 - Edição Especial

Sujeira 5

ExoMecha

Gears 5 (multijogador)

Halo Infinite (Multijogador)

Halo: The Master Chief Collection

Metal: Hellsinger

Menino Monstro e o Reino Amaldiçoado

Ori e a Vontade dos Wisps

Órfão da Máquina

Rainbow Six Siege

Segunda Extinção

O falconer

The Touryst

É uma lista que inclui alguns jogos novos, como Call of Duty: Black Ops Cold War, e alguns títulos Xbox existentes, incluindo Gears 5 e Ori and the Will of the Wisps.

Independentemente disso, jogar qualquer um desses jogos no Xbox Série X fará com que você seja capaz de jogar com um grau de suavidade que talvez não esteja acostumado, então experimente-os.

Escrito por Max Freeman-Mills. Edição por Dan Grabham.