(Pocket-lint) - Já se passou um ano desde que a Microsoft revelou pela primeira vez o visual do próximo Xbox Series X. Instantaneamente, o console se tornou um meme, com a internet comparando-o a todos os tipos de itens grandes e quadrados, de uma torre de mesa a uma geladeira. Bem, agora a Microsoft está participando da piada.

A empresa com sede em Redmond lançou o refrigerador Xbox Series X. Nem estou brincando. É uma réplica do console da próxima geração, medindo mais de seis metros de altura e pesando 180 quilos. Ele vem com o mesmo design, incluindo um logotipo do Xbox que acende na frente e uma luz verde brilhante dentro da geladeira, e tem um som de inicialização quando você usa a unidade de disco para abrir a geladeira.

A Microsoft avalia a geladeira de tamanho normal em apenas US $ 499, mas você não pode ir ao Home Depot local ou à Lowes para comprar uma nesta temporada de férias. Na verdade, você nunca conseguirá, porque a Microsoft está dando a geladeira Xbox Series X em uma competição. Ele escolherá um vencedor em 4 de novembro de 2020.

"Um fã sortudo terá a chance de potencializar seus sonhos e ganhar seu próprio Xbox Series X Fridge (bolo de aniversário e outros conteúdos não incluídos), simplesmente retuitando o tweet do sorteio do Xbox de 28 de outubro a 4 de novembro", explicou a Microsoft em um postagem no blog .

Tecnicamente, outra pessoa no mundo ganhou uma dessas geladeiras especiais: a Microsoft deu uma geladeira Xbox Series X para Snoop Dogg , um fã de longa data do Xbox.

Escrito por Maggie Tillman.