O Xbox quer criar mais jogos para a família para ser como a Nintendo

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Com a chegada iminente do Xbox Series X e Series S , você provavelmente poderia perdoar alguns dos grandes queijos do Xbox por descansar um pouco sobre os louros e refletir sobre um grande lançamento.

Essa não parece ser a atitude que Phil Spencer está trazendo para a mesa, no entanto - o chefe do Xbox tem conversado com alguns podcasts e canais diferentes na última semana ou assim, e tem havido algumas informações interessantes para levar. de seus bate-papos.

Um dos mais chamativos é uma admissão recente, enquanto conversava com o Gamereactor, que o Xbox não tem a linha mais forte de jogos para a família, adequado para jogadores mais jovens.

Há uma exceção óbvia à regra na forma do titã conquistador do mundo que é o Minecraft, mas Spencer disse que, apesar desse título, "o conteúdo com classificação E (para usar uma classificação ESRB) não é um ponto forte para nós. Obviamente temos Minecraft e temos algumas outras franquias. Mas quando penso em expandir a paleta criativa que nossas equipes têm, acho que é extremamente importante. "

Depois que as notícias sísmicas sobre a aquisição da Bethesda pela Microsoft no mês passado, Spencer também pareceu confirmar que podemos esperar mais aquisições, para continuar a alimentar o ecossistema de estúdios que o Xbox está construindo e para garantir que haja bastante carne fresca para o Game Pass assinantes para desfrutar.

No entanto, isso não significa que há algo caindo imediatamente, e também teríamos dificuldade para escolher outra compra que o Xbox poderia fazer na mesma escala que a Bethesda, então é mais provável que isso simplesmente sinalize que mais e menores compras são em ordem na mente de Spencer.

Ainda assim, o processo de construir uma biblioteca de franquias que os pais saibam que podem deixar seus filhos brincar com segurança levará algum tempo - basta olhar para a Nintendo, que tem cimentado essa reputação ao longo de décadas.

Escrito por Max Freeman-Mills.