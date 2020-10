Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Em breve, você será capaz de jogar como um Mandalorian, graças à última edição especial do controlador Xbox .

A estréia da segunda temporada de The Mandalorian está a apenas alguns dias de distância, e com isso vem outra peça de merch especial de uma galáxia muito, muito distante. A Microsoft lançou um novo Xbox Wireless Controller feito para se assemelhar ao "aço beskar". Para quem não se lembra, o aço beskar é um material caro que compõe a poderosa armadura do Mandalorian.

O novo controle do Xbox também traz o sinete de Mando, que ele recebeu no final da primeira temporada do Mandalorian. O controlador também vem com uma estação de recarga que inclui o mesmo design de aço beskar, bem como o capacete Mandaloriano com dois rifles cruzados.

Este controlador e carregador de edição especial funcionará com os consoles Xbox One existentes e com o console Xbox Series X e S de próxima geração. Custa $ 169,99. Essa é a diferença em relação ao preço normal de US $ 100 de um controle sem fio do Xbox com base de carregamento. Ele também não será lançado até 31 de dezembro de 2020, então não é uma opção para os fãs de Mandalorian em sua lista de Natal.

Não se esqueça da segunda temporada de The Mandalorian estreia na sexta-feira, 30 de outubro de 2020 na Disney +. Todos os trailers e rumores são reunidos aqui .

Escrito por Maggie Tillman.