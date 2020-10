Xbox provoca dongle de streaming semelhante ao Chromecast para xCloud

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Justamente quando pensamos que tínhamos dominado o xCloud - ou Cloud Gaming com Xbox Game Pass Ultimate , para usar seu título de lançamento completo - surge um boato suculento para lançar uma chave inglesa nas obras.

Pensou-se que o serviço, agora disponível para todos com uma assinatura Game Pass Ultimate, é apenas um add-on suplementar para aqueles que já possuem um console e, portanto, não um concorrente de nomes como Stadia e Amazon Luna .

No entanto, parece que o Xbox tem planos para o xCloud além dos consoles, afinal. Há rumores de que está planejando um dispositivo dongle, um pouco como um Chromecast, para permitir jogos com o xCloud em uma TV sem um Xbox embaixo.

A especulação vem de uma entrevista que o chefe do Xbox, Phil Spencer, teve com o site de análise de negócios Stratechery.

Durante uma conversa que teve sobre o Xbox All Access, o esquema que oferece novos consoles por meio de pagamentos mensais, ele ponderou sobre a possibilidade de um hardware específico do xCloud: "Acho que você verá hardware de baixo custo como parte de nosso ecossistema, quando você pensa em dispositivos de streaming e outras coisas que alguém pode querer conectar na TV e jogar via xCloud ", disse ele.

"Você pode imaginar que tenhamos algo que acabamos de incluir na assinatura do Game Pass, que deu a você a capacidade de transmitir jogos do xCloud para a sua TV e comprar o controle."

No momento, o xCloud está disponível apenas para Android, por meio do aplicativo Xbox Game Pass. Spencer recentemente prometeu encontrar uma maneira de colocá-lo no iOS também.

Escrito por Rik Henderson.