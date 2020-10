Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Xbox Remote Play finalmente chegou ao iOS, o que significa que você pode jogar qualquer um dos seus jogos do Xbox One em um iPhone ou iPad.

Anteriormente chamado de Console Streaming quando em beta, o serviço era apenas para Android, mas um novo aplicativo do Xbox chegou para ambas as plataformas que apresenta o recurso em toda a linha.

Como você está transmitindo localmente de seu próprio Xbox, não infringe as regras da Apple. Além disso, você pode jogar qualquer jogo instalado, não apenas aqueles disponíveis por meio do Cloud Gaming com o Xbox Game Pass Ultimate.

Para ser sincero, achamos um pouco complicado configurar, tendo que ligar e desligar nosso Xbox One X principal várias vezes para que se conectassem. E ainda não conseguimos usar o aplicativo com um segundo Xbox One S que temos em outro lugar no prédio. No entanto, uma vez conectado, você pode navegar pelo menu e iniciar os jogos, assim como faria na sua TV. Há muito pouco atraso.

Além do Remote Play, o novo aplicativo do Xbox (que agora está disponível na App Store e no Google Play ) pode ajudá-lo a configurar um novo console - ideal para as máquinas Xbox Series X e Series S da próxima geração que chegam em um mês Tempo.

Escrito por Rik Henderson.