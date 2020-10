Interface de usuário do Xbox Series X já lançada para o Xbox One

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A interface do usuário do Xbox Series X e S agora está sendo implementada em todos os consoles do Xbox One.

Aqueles no esquema de teste beta do Xbox Insider conseguiram em agosto / setembro, mas agora está disponível para todos os usuários do Xbox One, One S, One S All-Digital Edition e One X.

Coisas que você notará instantaneamente são sua velocidade - é muito mais rápida do que a experiência do usuário anterior - e que cada caixa e ícone parece ter adquirido uma borda arredondada, tornando-os mais suaves e menos parecidos com os de um PC.

Os hubs de jogos são muito mais bem definidos, principalmente no Game Pass, tornando mais fácil visualizar screengrabs, trailers e instalar cada jogo.

O controle deslizante do menu lateral também é, bem, mais agradável - com acesso mais fácil ao Game Pass, festas e bate-papos, seu perfil e configurações.

Também é mais fácil configurar um novo console aparentemente, embora ainda estejamos testando isso nós mesmos (embora em breve, esperamos).

Você deve ter visto algumas das novas notas de design antes, pois a Xbox Game Store já foi atualizada para apresentar as bordas mais suaves e o texto mais robusto.

Devemos dizer que está tudo muito melhor do que antes - embora ainda retenha uma sensação semelhante à última IU. E é bom notar que o Xbox não vai esquecer os atuais proprietários da geração tão cedo.

Escrito por Rik Henderson.