Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os assinantes do Xbox Game Pass alegram-se, o Forza Motorsport 7 foi finalmente adicionado ao serviço. Agora está disponível para jogar no Xbox e no PC.

Já faz um bom tempo, especialmente considerando o jogo lançado pela primeira vez em 2017 e o Forza Horizon 4 mais recente já está disponível via Game Pass há algum tempo, mas sem dúvida agradará os fãs de simuladores de corrida.

A Microsoft está dizendo que com a versão Game Pass do Forza Motorsport 7, os jogadores poderão desfrutar do simulador de corrida a até 60fps em resolução nativa de 4K com HDR no PC e no Xbox One X. Isso é, claro, se você joga máquina pode lidar com isso.

A empresa também disse que com o próximo lançamento do Xbox Series X , o jogo também poderá tirar proveito da Xbox Velocity Architecture . Isso significará tempos de carregamento mais rápidos e uma transição "quase instantânea" entre as corridas.

Forza Motorsport 7 também suporta Cloud Gaming com Xbox Games Pass Ultimate , o que significa que você pode jogar em vários lugares com diferentes dispositivos. O Xbox na sala de estar, o telefone Android no seu quarto, o tablet e o PC também jogam em outro lugar.

Ao lado de Forza, o Xbox Game Pass também tem dois outros novos jogos na forma do clássico Xbox 360 Brutal Legend e Ikenfell. Então, muitas coisas novas para tocar neste fim de semana.

Escrito por Adrian Willings.