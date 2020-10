Cloud Gaming com Xbox Game Pass chegará ao iOS, Xbox promete

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O chefe do Xbox, Phil Spencer, prometeu ter o Cloud Gaming com o Xbox Game Pass Ultimate funcionando no iPhone e no iPad.

Em um discurso aos funcionários, ele teria dito: "Com certeza vamos acabar no iOS."

Também é relatado que a empresa planeja construir uma "solução direta baseada em navegador", muito parecido com o método que a Amazon está adotando para sua plataforma de jogos em nuvem recém-lançada Luna .

Enquanto estava na forma beta, o Project xCloud, como o serviço de streaming Game Pass era originalmente chamado, apareceu brevemente no iOS, por meio do serviço de teste de aplicativos TestFlight da Apple. No entanto, ele foi removido logo - presumivelmente porque violava as diretrizes da Apple.

Desde então, a Apple ajustou seus termos para permitir teoricamente um serviço de jogos em nuvem na App Store, mas como exige que cada jogo disponível através do serviço também tenha seu próprio aplicativo aprovado, isso é inviável para o Xbox Cloud Gaming. Atualmente, hospeda mais de 150 jogos do Xbox One.

A Amazon parece estar circunavegando as regras estritas (que não se aplicam à Play Store do Google para Android), tornando seu serviço de nuvem Luna disponível por meio de navegador em dispositivos iOS. Agora parece que o Xbox está prestes a testar essas águas também.

