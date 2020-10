Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A estratégia do Xbox em relação ao armazenamento expansível para seus consoles de próxima geração até agora parecia bastante direta. No lançamento, haverá um produto oficial na categoria SSD que funcionará no pequeno slot na parte traseira de cada console - um drive de 1 TB da Seagate.

É simples, mas também tem uma desvantagem clara: o drive que a Seagate está vendendo é necessariamente caro, quase dobrando o custo do Xbox Series S apenas para obter mais armazenamento. No entanto, um desenvolvimento interessante viu a Microsoft confirmar que esta unidade está longe de ser a única que eventualmente estará disponível.

Falando no Major Nelson Podcast, apresentado pelo Xbox gaming don Phil Spencer e muito endossado como oficial, Jason Ronald, também do Xbox, deu uma admissão interessante que o Seagate drive disponível para pré-encomenda agora não será a única opção fornecida.

Ele disse que o passeio representou como a equipe sentiu que precisava de uma "opção simples e fácil de usar disponível no primeiro dia", mas que isso não significava que mais opções não iriam cair no pique. Na verdade, ele confirmou que várias opções de tamanho de armazenamento fazem parte desse plano.

Isso é uma boa notícia para qualquer um que sentiu que 1 TB não era exatamente o tamanho que eles precisavam - incluindo qualquer um que quisesse uma atualização menor de 500 GB ou um bloco maior de armazenamento como 2 TB. Claro que você também esperaria que os preços de cada um se ajustassem de acordo, tornando-se uma opção mais acessível com menos armazenamento em algum ponto.

Escrito por Max Freeman-Mills.