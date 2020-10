Dirt 5 no PS5 e no Xbox Series X / S, o que a próxima geração acrescentará?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Em novembro deste ano, o mais recente da série de condução arcade de enorme sucesso da Codemaster, Dirt 5, será um jogo de lançamento para PlayStation 5 e Xbox Series X / S.

E, isso significa que terá uma série de melhorias importantes que só foram possíveis com as máquinas da próxima geração. O jogo estará disponível para PS4, Xbox One, PC e até Stadia também, mas há alguns benefícios exclusivos para as versões PS5 e Xbox Series X / S.

Falamos com o diretor de desenvolvimento do Dirt 5 na Codemasters, Robert Karp, para descobrir exatamente que tipo de acréscimos esperar. Você pode ouvir a entrevista inteira como parte do Pocket-lint Podcast que estará disponível a partir de sexta-feira, 9 de outubro de 2020. Você também pode verificar o que ele nos contou sobre alguns dos recursos individuais de próxima geração abaixo.

Dirt 5 será um dos primeiros jogos a oferecer uma opção de 120fps para aqueles com um monitor ou TV compatível . Ficamos imaginando como isso funcionará no jogo e se há alguma compensação na qualidade da imagem:

"O último conjunto de consoles é mais poderoso do que os anteriores e permite jogos com melhor aparência. Também estamos ultrapassando os limites em termos de taxas de quadros com nossa opção de 120 quadros. Acho que oferece um jogo muito mais suave do que você já vi antes nas corridas ", explicou Karp.

"Ao inicializar, você tem a opção entre resolução / qualidade de imagem ou taxa de quadros. Portanto, se você visar a resolução mais alta na próxima geração, será executado a 60fps, mas se você visar a taxa de quadros, isso comprometerá alguns aspectos visuais do jogo, ou alguma da resolução para obter essa taxa de quadros.

"No momento, essa opção funciona no contra-relógio, mas nosso diretor técnico está trabalhando muito, porque ele quer que esteja disponível em todas as corridas."

Gatilhos resistivos e feedback tátil farão parte dos novos controladores, especialmente o DualSense no PS5 , então perguntamos a Karp como o Dirt 5 fará o melhor uso desses recursos:

"Os gatilhos resistivos são mais usados para ABS [sistemas de freio antibloqueio]. Se você já dirigiu um carro e pisa no freio, tem aquela sensação onde o ABS entra em ação - os trepidações. Os gatilhos resistivos dar-lhe a capacidade de imitar isso ", disse ele.

"Também temos muitos tipos de superfície no jogo, de cascalho a gelo e asfalto, e o feedback tátil dá uma sensação muito melhor em termos de aderência e sensação na estrada."

A experiência do PlayStation Dirt 5 será idêntica nos consoles padrão e Digital Edition, mas há diferenças tecnológicas distintas entre as duas máquinas Xbox de próxima geração. Perguntamos se houve algum corte que teve que ser feito para que o jogo rodasse no Xbox Series S:

"Meu entendimento é que é mais sobre a resolução. O Xbox Series X tem como alvo 4K, enquanto o Xbox Series S foi feito para fazer tudo o que o X pode, mas a 1440p", detalhou Karp.

"Algumas pessoas podem dizer a diferença entre 4K e 1440p, mas não tenho 100 por cento de certeza de que todos possam. Então, para as pessoas que são menos sobre o visual e mais sobre a jogabilidade, a Série S dá a você aquela entrada para o próximo gen a um preço incrivelmente competitivo. "

Como as novas máquinas usam soluções de armazenamento SSD, os tempos de carregamento serão significativamente menores do que no Xbox One e PS4. E, se você já jogou alguns dos outros jogos de direção da Codemasters na geração atual, você saberá que o carregamento das faixas pode demorar um pouco. Isso deve ser muito melhorado para Dirt 5 no PS5 e Xbox Series X / S:

"Não sei se você viu algum dos gráficos de tempo de carregamento do Xbox, mostrando jogos do Xbox One em execução no Xbox Series X e seus tempos de carregamento mais rápidos? Imediatamente, sem fazer nada do ponto de vista do desenvolvimento, o jogo roda e carrega muito mais rápido neste hardware de última geração ", disse ele.

"Acho que quando você começar a tirar o máximo proveito do IO [entrada-saída], os jogos ficarão ainda mais rápidos. Acho que vai demorar alguns anos até vermos os desenvolvedores realmente se familiarizarem com isso e sabendo a melhor maneira de quase erradicar os tempos de carregamento. "

Finalmente, perguntamos ao diretor de desenvolvimento quais melhorias podemos esperar nos jogos de próxima geração no futuro, considerando que os jogos PS4 e Xbox One agora são muito mais avançados do que seus respectivos títulos de lançamento em 2013:

“Na verdade, acho que esta é uma geração de console realmente interessante porque, de certa forma, as pessoas olham para ela e a comparam com o Xbox One e PS4, e sentem que não é necessariamente um grande passo à frente”, respondeu Karp.

"E, eu acho que, embora possa haver alguns pontos bons e alguns bons argumentos lá no lançamento desta geração, no final desta geração isso provavelmente será totalmente diferente. Acho que com as velocidades de carregamento mais rápidas e a potência, isso permitirá que mundos ainda maiores sejam criados e ainda mais dados sejam carregados e transmitidos quase instantaneamente, o que levará a alguns jogos realmente épicos.

“Acho que estamos apenas tocando a superfície”.

Dirt 5 será lançado em 6 de novembro para Xbox One, PS4 e PC, 10 de novembro para Xbox Series X e S e 16 de novembro para PlayStation 5.

A versão do Google Stadia estará disponível a partir de 2021.

Escrito por Rik Henderson.