Você pode jogar discos de jogos do Xbox One no Xbox Series X ou S?

(Pocket-lint) - O Xbox Series X e o Series S são, cada um por direito, propostas realmente atraentes. Com a Série X , a Microsoft tem o console de jogos mais poderoso já lançado nas casas das pessoas, proporcionando novos feitos técnicos incríveis e desempenho muito melhor.

A Série S , por sua vez, é impensavelmente acessível para uma nova plataforma de próxima geração e traz atualizações incríveis no menor Xbox já feito, perfeito para famílias ou qualquer pessoa com um suporte de TV menor que ainda deseja desfrutar de novos jogos. No entanto, se você já está no movimento do Xbox há algum tempo, talvez já tenha uma coleção de ótimos jogos em disco e esteja se perguntando se eles funcionarão em um novo console - não se preocupe, não é só vocês! Abaixo, temos as respostas de que você precisa.

Vamos tirar essa do caminho primeiro, pois é a resposta mais simples - não! A principal coisa a saber sobre o Xbox Series S antes de comprá-lo é que não há nenhuma unidade de disco física, o que significa que você não terá nenhuma maneira de executar jogos de seus discos no novo console compacto.

Isso significa que, se você tiver uma grande biblioteca de jogos do Xbox One em disco que sabe que vai querer mergulhar regularmente, pode acabar não sendo a melhor escolha para você como uma máquina de próxima geração.

Esse lado da questão é um pouco mais complicado. A Microsoft deixou claro desde o início que o Xbox Series X oferecerá suporte a um grande grau de compatibilidade com versões anteriores para jogos do Xbox mais antigos, especialmente para o Xbox One.

Com uma unidade Blu-ray 4K a bordo como parte do hardware, isso significa que você tem uma chance extremamente alta de seus discos do Xbox One funcionarem sem problemas no Xbox Series X e, de fato, se beneficiar de tempos de carregamento potencialmente mais rápidos e desempenho superior como resultado do hardware atualizado.

No entanto, existem algumas rugas aqui. A Microsoft explicou em uma postagem de blog no início deste ano que uma área de complexidade envolve o Kinect, sua exploração malfadada do sensor de movimento. Se você quer jogar um jogo que depende do Kinect, você está sem sorte - o Xbox Series X não suporta o periférico, o que significa que o jogo não funcionará.

Também será um pouco mais complicado quando se trata de discos mais antigos, da era Xbox 360, alguns dos quais deveriam ser suportados, mas na ausência de uma lista final desses jogos não podemos ter certeza de quais funcionarão. No entanto, é relativamente seguro apostar que os discos que funcionam no seu Xbox One também ficarão satisfeitos com o seu Xbox Series X.

No devido tempo, entretanto, a Microsoft provavelmente lançará uma lista completa de títulos compatíveis para tornar mais fácil ter 100% de certeza sobre um determinado jogo. Conforme e quando isso aparecer, vamos atualizar este recurso para refletir as novas informações.

Escrito por Max Freeman-Mills.