(Pocket-lint) - Com uma nova geração de consoles de jogos, vem uma nova onda de jogos, mas o salto entre o Xbox One e o Xbox Series X ou S está parecendo um dos mais suaves de todos os tempos para a maioria dos jogadores.

A Microsoft fez muito com seu compromisso de garantir que a troca seja limpa e fácil, incluindo controladores existentes funcionando no novo hardware e suporte universal para jogos do Xbox One nos consoles mais novos também. Isso é muito bom se você tiver cópias em disco de seus favoritos do Xbox One, mas muitos de nós temos coleções digitais consideráveis hoje em dia.

Como você pode transferir seus jogos digitais para a Série X ou Série S? Temos os detalhes para você bem aqui.

A informação fundamental que você deve saber sobre como mover jogos do Xbox One para o novo console é que você pode fazer isso com qualquer disco rígido externo ou SSD compatível.

Assim como você faria para expandir o armazenamento do seu Xbox One sem qualquer atualização, você simplesmente precisa obter um disco rígido externo USB e conectá-lo à porta USB do seu Xbox One.

Você verá um pop-up na tela da TV para confirmar se a unidade está conectada, o que significa que você pode ir para o aplicativo Configurações no Xbox One para prosseguir.

Na seção Sistema, vá para Armazenamento e selecione sua unidade. Isso lhe dará a opção de limpar a unidade e torná-la adequada para o uso do Xbox, o que você pode fazer selecionando "Formatar". A partir daí, você poderá selecionar jogos em seu disco rígido e movê-los para seu disco externo facilmente.

O próximo passo é óbvio - compre um Xbox Series X ou Series S!

Assim que tiver seu novo console totalmente configurado, é hora de um processo familiar - conecte sua unidade USB em uma porta livre e espere que ela reconheça o armazenamento.

Aqui está a boa notícia - neste ponto, você basicamente acabou! Seus jogos estarão imediatamente disponíveis para jogar em sua unidade e para transferir para o novo console, se preferir. Claro, mesmo se você estiver usando um SSD externo, provavelmente descobrirá que o melhor desempenho é desbloqueado movendo os jogos para o novo console, mas você tem a liberdade de escolher.

Uma maneira inteligente de organizar as coisas seria manter seus jogos do Xbox One e Xbox 360 em sua unidade externa, reservando o armazenamento do console real para títulos de próxima geração que precisam de velocidades de leitura / gravação mais rápidas para potencializar seu desempenho atualizado.

Se você ainda não tem um drive externo para o Xbox One e acha que vai querer um para facilitar a transferência de seus jogos, temos alguns aqui que podem funcionar muito bem - um HDD e um SSD caso você queira uma escolha mais rápida.

O disco de armazenamento oficial da Seagate é uma ótima maneira de expandir seus horizontes, com dois terabytes enormes de espaço para preencher e tem um preço muito bom também. Esse design verde significa que ele se destacará e se encaixará como um belo destaque para seu novo console, seja o preto da Série X ou o branco da Série S, e também tem velocidades muito sólidas para um HDD.

Este é um SSD excelente para qualquer finalidade, mas funciona muito bem como um backup de jogo rápido e será muito mais rápido mover títulos para frente e para trás entre seus consoles antigos e novos, portanto, a atualização em relação a um HDD pode ser algo a considerar cuidadosamente . Obviamente, você obtém muito menos espaço de armazenamento pelo seu dinheiro.

