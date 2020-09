Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O EA Play será adicionado ao Xbox Game Pass Ultimate em 10 de novembro, o mesmo dia em que o Xbox Series X e o Series S chegarão às lojas.

Embora isso já fosse bastante óbvio, a data foi confirmada pelo Xbox, com a adição de que o serviço de biblioteca de jogos da Electronic Arts também passará a fazer parte do Xbox Game Pass para PC a partir de dezembro.

O EA Play oferece uma grande seleção de jogos do catálogo anterior da editora, além de acesso antecipado e testes de jogo para alguns de seus novos títulos. Você também obtém descontos em jogos da EA na loja digital.

Normalmente custa £ 3,99 / $ 4,99 por mês (ou $ 19,99 / $ 29,99 por um ano de assinatura), mas, a partir de novembro, será incluído no custo do Xbox Game Pass Ultimate.

Portanto, por £ 10,99 / $ 14,99 por mês você pode obter EA Play, Xbox Game Pass, Cloud Gaming com Xbox Game Pass , Xbox Live Gold e Xbox Game Pass para PC combinados. Isso dá a você acesso a cerca de 400 jogos para jogar no Xbox One, Xbox Series X , Xbox Series S, Windows 10 PC e / ou Android (na nuvem).

Isso é particularmente atraente para os proprietários de consoles de última geração, pois eles terão uma enorme biblioteca para explorar desde o primeiro dia. Além disso, muitos jogos do Xbox One e Xbox 360 terão desempenho aprimorado nas novas máquinas.

Escrito por Rik Henderson.