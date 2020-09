Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Se você esperava armazenar 1 TB de jogos no SSD interno do Xbox Series X , pense novamente. Na verdade, você nem mesmo conseguirá usar toda a capacidade de armazenamento do cartão de expansão de armazenamento Seagate .

IGN descobriu que ambos terão uma certa quantia reservada para software de sistema e outras travessuras. Isso pode ser óbvio para o primeiro - afinal, qualquer gadget com armazenamento interno precisa de uma certa quantia reservada para seu sistema operacional e similares - mas não esperávamos que a expansão também viesse com firmware pré-instalado.

O site afirma que o SSD interno oferecerá 802 GB de armazenamento ao usuário - cerca de 80 por cento, com os outros 20 por cento hospedando a experiência do usuário, sistema operacional e arquivos de sistema. O cartão de expansão Seagate oferece 920 GB ao usuário.

Se você é uma pessoa com o copo meio cheio, como nós, isso significa que o cartão Seagate não é um complemento idiota - ele terá arquivos de tecnologia e sistema próprios suficientes para funcionar muito melhor do que um equivalente USB (até se a unidade USB também for SSD).

Nossa única reclamação real são as mensagens do Xbox sobre isso. Afinal, o PlayStation sempre disse que o PS5 vem com 825 GB de armazenamento SSD. Presumimos que seja um 1 TB com 175 GB usado com gubbins do sistema.

Além disso, se quase 200 GB do Xbox Series X SSD são necessários para o software do sistema, onde fica o Xbox Series S e seu SSD de 512 GB? Isso significa que você terá apenas 312 GB para brincar?

Se for esse o caso, os jogadores do COD: Warzone precisarão colocar um pouco de dinheiro extra de lado para armazenamento estendido, com certeza.

Faremos mais perguntas e avisaremos quando descobrirmos mais.

Escrito por Rik Henderson.