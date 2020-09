Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - As pré-encomendas dos consoles de próxima geração do Xbox Series X e Series S entraram no ar hoje mais cedo, com cada região iniciando seu processo por vez.

Os próximos serão os Estados Unidos e, se as experiências no Reino Unido e em outros países servirem de referência, os compradores em potencial devem entrar logo.

O estoque do Xbox Series X foi especialmente rápido - em poucos minutos, na verdade. Enquanto alguns varejistas do Reino Unido, como Game e Smyths Toys, viram seus sites travar completamente.

O Xbox All Access , em particular, tem sido difícil de se inscrever.

É uma notícia um pouco melhor para quem está atrás de um Xbox Series S , já que algumas ações da mais barata das duas máquinas ainda parecem estar disponíveis em alguns sites de varejo. Você pode verificar nossa lista de varejistas aqui .

Se a Microsoft vai adicionar mais ações hoje ou nos próximos dias, ainda não foi revelado. Ele certamente terá alguns disponíveis nas lojas no dia do lançamento - 10 de novembro de 2020 - embora não tenhamos certeza de como a fila funcionará, considerando as medidas atuais de pandemia.

A corrida das pré-vendas do Xbox está imitando o frenesi semelhante da semana passada, quando as pré-vendas do PlayStation 5 foram abertas. Considerando que ambas as marcas provaram ser extremamente populares em seus respectivos dias de pedido, é difícil dizer agora qual está se saindo melhor.

