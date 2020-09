Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Bethesda Softworks e seus estúdios relacionados foram comprados pela Microsoft por US $ 7,5 bilhões (£ 5,85 bilhões).

O chefe do Xbox , Phil Spencer, anunciou que a empresa entrou em um acordo para adquirir ZeniMax Media - a empresa-mãe da Bethesda, id Software, Arkane e outros estúdios inovadores por trás de jogos como Skyrim, Fallout, Doom, Dishonored e o futuro Deathloop .

O que isso significa para exclusividade de plataforma não está claro no momento, mas outros desenvolvedores sob o guarda-chuva do Xbox Game Studios co-produziram jogos para consoles PlayStation e Nintendo no passado. The Outer Worlds by Obsidian foi publicado no Xbox One, PS4 e Switch, por exemplo (embora Obsidian tenha sido comprado depois que esses formatos foram anunciados).

Com o Deathloop sendo uma parte tão importante do recente PlayStation Showcase, certamente seria estranho se ele fosse transformado em um exclusivo Xbox / Windows 10 agora.

Uma coisa que sabemos com certeza é que todos os jogos da Bethesda Softworks e dos outros estúdios da aquisição serão adicionados ao Xbox Game Pass o mais rápido possível. Muitos já estão disponíveis para os membros, é claro.

O anúncio da compra ocorre um dia antes das pré-vendas do Xbox Series X e Xbox Series S irem ao ar - o que não é coincidência. Provavelmente também silenciará muitos que vêm dizendo que o Xbox não tem os melhores jogos por vir.

Escrito por Rik Henderson.