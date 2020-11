Xbox Series X e Xbox Series S em promoção: aqui é onde comprar seu novo Xbox

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A data de lançamento do Xbox Series X e Xbox Series S é hoje - 10 de novembro - aqui é onde você pode solicitar o seu, caso não tenha feito a encomenda com sucesso.

No entanto, os estoques de muitos varejistas estão se esgotando, com alguns varejistas simplesmente bloqueando os compradores em potencial com páginas esgotadas no momento. No entanto, esperamos que isso diminua nas próximas horas e dias, embora já tenhamos visto algumas datas de disponibilidade de dezembro aparecerem.

squirrel_widget_351765

O Xbox Series X é especialmente popular e é nossa escolha dos dois consoles, se você estiver procurando por comprar. Para uma comparação completa, confira: Xbox Series X vs Xbox Series S: Qual é a diferença?

squirrel_widget_351324

Esteja avisado - a maioria dos varejistas está mostrando que o estoque está esgotado ou está dando prazos de entrega mais longos.

Reino Unido

NOS

Canadá

O Xbox Series X custa $ 499 / £ 449, enquanto o Xbox Series S custa $ 299 / £ 249. Você também pode obtê-lo através do Xbox All Access pagando uma taxa mensal por 24 meses - que inclui a assinatura do Xbox Game Pass Ultimate sem nenhum custo extra.

Escrito por Dan Grabham e Maggie Tillman.