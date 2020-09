Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Projeto xCloud, a plataforma de jogos em nuvem do Xbox, foi reformulada antes de seu lançamento completo amanhã, terça-feira, 15 de setembro.

Agora chamado de Cloud Gaming menos rápido com Xbox Game Pass Ultimate , o serviço oferecerá mais de 150 jogos do Xbox One para serem jogados em uma conexão de dados em um dispositivo Android.

Infelizmente, mesmo com os novos termos e condições da Apple que abrem as portas para jogos em nuvem, há pouca probabilidade de que o serviço esteja disponível no iOS tão cedo.

Cloud Gaming será uma adição gratuita ao Xbox Game Pass Ultimate - o esquema de assinatura mensal do Xbox que também inclui mais de 200 Xbox One, Xbox 360 e jogos originais do Xbox para baixar e jogar a cada mês, mais de 100 jogos para PC, Xbox Live Gold (para jogar online) e, a partir de novembro, EA Play.

Você obtém tudo isso e o novo serviço de nuvem por £ 10,99 / $ 14,99 por mês.

Ele também estará disponível para o Xbox Series S e Series X quando forem lançados em 10 de novembro. Na verdade, se você decidir comprar como parte do plano de pagamento mensal do Xbox All Access , você receberá o Xbox Game Pass Ultimate como garantia.

Cloud Gaming (antigo xCloud) está disponível em versão beta no ano passado, mas estará disponível para todos os assinantes do Game Pass Ulimate a partir de amanhã.

Os jogos disponíveis desde o primeiro dia incluirão Batman: Arkham Knight, Crackdown 3, Dirt 4, Forza Horizon 4 e a série Halo.

Escrito por Rik Henderson.