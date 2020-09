Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Dolby e Xbox anunciaram que os próximos consoles Xbox Seres X e Series S de próxima geração serão os primeiros a adicionar jogos Dolby Vision à sua lista de recursos.

O Xbox já adotou o Dolby Vision no passado, oferecendo o formato em suas máquinas Xbox One S e One X, mas apenas para reprodução de filmes e programas de TV.

Os novos consoles também poderão jogar jogos compatíveis no formato HDR aprimorado, desde que você tenha uma TV ou monitor compatível.

Os jogos Dolby Vision estarão disponíveis para os consoles Xbox a partir de 2021. Ambos também terão suporte para Dolby Atmos - muito parecido com suas contrapartes da geração atual.

Jogar em Dolby Vision não é novidade, alguns jogos do Windows 10 já oferecem o formato HDR para PCs de suporte. No entanto, não é particularmente difundido. Talvez o anúncio do Xbox traga mais jogos de PC compatíveis também.

O Xbox Series X e o Series S estarão disponíveis a partir de 10 de novembro, ao preço de £ 449 ($ 499) e £ 249 ($ 299), respectivamente.

Eles também estarão disponíveis como parte do esquema de pagamento do Xbox All Access, em que você pode pagar por qualquer console, além do Xbox Game Pass Ultimate por uma taxa mensal - £ 28,99 por mês para o Xbox Series X, £ 20,99 para o Series S.

Escrito por Rik Henderson.