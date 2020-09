Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Com o lançamento do Xbox Series X e Series S marcado para 10 de novembro - e o preço agora totalmente revelado - você pode estar se perguntando sobre um dos recursos revelados no início do ano - o slot de expansão de armazenamento.

Bem, você está no lugar certo, porque isso é tudo que você precisa saber.

O Xbox revelou em março de 2020 que o Xbox Series X teria um SSD interno de 1 TB, ao mesmo tempo que suportava um SSD externo do mesmo formato. Isso é separado e além de oferecer suporte ao armazenamento externo via USB, como encontrado na geração mais antiga de consoles.

A grande diferença é que o Cartão de Expansão de Armazenamento tem o mesmo formato do armazenamento interno. Esse formato é um NVMe personalizado e, especificamente, é PCIe 4. NVMe é um formato de armazenamento popular entre jogadores para PCs de jogos, porque oferece uma velocidade incrível. Ser PCIe 4 também significa alta largura de banda e está pronto para suportar o alto desempenho prometido pelos novos modelos do Xbox.

Isso significa que você poderá expandir o armazenamento de seu Xbox Series X ou Series S apenas conectando a placa certa na parte de trás de seu novo console, por isso é uma atualização instantânea, sem a necessidade de obter uma chave de fenda.

A Microsoft está trabalhando com a Seagate neste cartão de armazenamento e no momento não se sabe se haverá outros cartões de terceiros disponíveis.

Sim você pode. Uma das coisas interessantes sobre a placa de expansão de armazenamento Seagate é que você poderá removê-la e levá-la para a casa de outra pessoa para usá-la em seu Xbox Series X ou S.

O ponto importante sobre esse formato de armazenamento é que você obterá o mesmo desempenho com esse armazenamento adicional que obtém com o armazenamento interno. O Xbox diz que, por meio do slot de expansão, você terá acesso à Xbox Velocity Architecture e isso proporcionará a experiência de próxima geração.

Na verdade, o Xbox vai além, dizendo que "os jogos otimizados para Xbox Series S e Series X devem ser jogados a partir do SSD interno ou de uma placa de expansão de armazenamento Seagate".

Isso significa que conectar uma unidade externa via USB - mesmo que seja um SSD - não proporcionará essa experiência.

Unidades externas USB serão suportadas, mas isso é realmente para que você possa acessar seus títulos legados. Você poderá mover uma unidade USB de seu console existente, conectando-o ao seu novo console da Série X ou Série S para ter acesso aos jogos que você baixou anteriormente.

Em última análise, o desempenho da próxima geração exigirá o uso da Placa de Expansão de Armazenamento Xbox.

Isso ainda não foi revelado e continua sendo a grande questão. Embora a promessa de expansão fácil seja empolgante, haverá um custo.

Atualmente, uma placa Seagate Firecuda NVMe PCIe 4 de 1 TB custa cerca de £ 200 ou $ 250. Isso pode servir como um preço de referência, mas vale lembrar que geralmente o custo de armazenamento no mercado de PCs diminui com o passar do tempo - o preço dos acessórios do Xbox não necessariamente seguirá esse caminho.

A Seagate falou apenas sobre ele estar disponível para o Natal de 2020. Essa foi a mesma referência de tempo que o Xbox também estava usando. A Microsoft revelou que agora está definido para 10 de novembro a data de lançamento para os consoles - e apostamos que o cartão Seagate estará disponível no mesmo dia. Os preços podem ser divulgados em 22 de setembro, que é quando as pré-encomendas do Xbox Series serão abertas.

Escrito por Chris Hall.