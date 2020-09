Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Depois da diversão de ontem com o Xbox Series S , a Microsoft revelou agora mais detalhes sobre o Xbox Series X - a saber, preço, data de lançamento e pré-encomendas.

Custará £ 449 no Reino Unido, $ 499 nos EUA, estará disponível ao mesmo tempo que a Série S - 10 de novembro de 2020 - e as pré-encomendas estarão disponíveis a partir de 22 de setembro.

Além disso, você poderá obtê-lo no programa Xbox All Access, que está se expandindo para 12 países nesta temporada de férias. Isso significa que você pode obter um dos novos consoles de próxima geração, além da assinatura do Xbox Game Pass - que acaba de adicionar o EA Play sem custo extra - a partir de £ 24,99 / $ 24,99 por mês durante 24 meses. Essa é uma oferta muito atraente.

O Xbox Series S de especificação inferior custará £ 249 / $ 299 e estará disponível ao mesmo tempo nas mesmas lojas.

É uma declaração e tanto do Xbox , que também superou o PlayStation ao anunciar a data de lançamento e os preços. Houve rumores de que a Sony também estava planejando uma grande revelação esta semana, então vamos trazer mais sobre o PS5 quando tivermos.

Também fomos informados de que Codemasters Dirt 5 será um jogo de lançamento para o Xbox Series X e Series S.

Escrito por Rik Henderson.