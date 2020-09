Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Microsoft está indo muito longe esta semana - depois de tirar os panos do Xbox Series S ontem, e confirmar o preço do Xbox Series X mais as datas de lançamento para ambos os consoles (10 de novembro de 2020), também fez outro anúncio impressionante sobre seu grande jogar, passe de jogo.

Em parceria com a Electronic Arts, está confirmado que todos os membros do Xbox Game Pass Ultimate e Game Pass para PC receberão a assinatura do EA Play, o serviço de assinatura da EA, sem nenhum custo extra a partir desta temporada de férias.

Isso é um grande golpe e vai ampliar a biblioteca de jogos aos quais uma assinatura do Game Pass Ultimate oferece acesso instantâneo. É também mais um obstáculo na estratégia da Microsoft de fazer do Game Pass sua joia da coroa e produto central.

Da mesma forma, isso marca outra distinção entre a assinatura padrão do Game Pass e o Ultimate, com apenas o nível premium recebendo acesso ao EA Play. No entanto, isso adicionará outros 60 jogos ou mais à lista completa de membros do Ultimate.

A postagem do blog que anuncia a mudança não dá uma data exata de quando o serviço será adicionado, mas diz que acontecerá neste feriado. Dado que agora sabemos que o Xbox Series S e o Series X serão lançados em 10 de novembro, é uma aposta bastante segura que o EA Play possa ser alinhado para coincidir com essa data.

Escrito por Max Freeman-Mills.