Xbox Series S confirmado, £ 249 e parece um alto-falante

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Microsoft revelou oficialmente o Xbox Series S - um console mais barato que acompanha seu carro-chefe da próxima geração, o Xbox Series X.

Quase um segredo graças a vários vazamentos, a Série S está sendo rotulada como "o menor Xbox de todos os tempos", mas é similarmente de última geração. Aparentemente, ele vem sem uma unidade de disco, como o Xbox One S All-Digital Edition e rival do PS5 Digital Edition , e terá um preço de £ 249 (US $ 299 nos EUA).

Há muitos rumores de que o Xbox Series X custará US $ 499, mas isso ainda não foi confirmado formalmente.

O anúncio foi feito através das contas oficiais do Xbox, Twitter e Instagram, mas possivelmente desencadeado por extensos vazamentos na noite passada, que mostraram o design e o preço "únicos".

Vamos oficializar!



Xbox Series S | Desempenho de última geração no ˢᵐᵃˡˡᵉˢᵗ Xbox de sempre. $ 299 (ERP).



Ansioso para compartilhar mais! Em breve. Promessa. pic.twitter.com/8wIEpLPVEq - Xbox (@Xbox) 8 de setembro de 2020

Ele gerou memes online sugerindo que se parece com uma máquina de lavar ou um alto-falante. No entanto, quando você olha para seu predecessor direto, o Xbox One S, você pode ver que ele adota uma tendência de design semelhante. O One S também tem uma grade na parte superior (mostrada ao lado quando vertical), é da mesma cor do resto da unidade.

Agora, aguardamos ansiosamente a data de lançamento e os preços da maior das duas máquinas da próxima geração - também o PS5.

Suspeitamos que o início de novembro será uma época muito interessante.

Escrito por Rik Henderson.