O Xbox Series S está claramente chegando perto de mais um novo vazamento

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Se você não achava que o Xbox Series S iria estrear em breve, você vai agora. Um cliente que solicitou um novo controlador do Xbox da Microsoft notou que o folheto com o código de avaliação do Xbox Game Pass menciona o console de entrada.

Mais especificamente, menciona a compatibilidade com "Xbox Series X | S" - mas há poucas dúvidas do que isso significa e certamente não significa o Xbox One S.

Eu tenho um novo controle para o meu Xbox, pois o meu quebrou. Curiosamente, a folha de código de teste do Game Pass Ultimate menciona o @Xbox Series S não anunciado . É definitivamente uma coisa. pic.twitter.com/GX1rOYG5g7 - Brendan (@BraviaryBrendan) 31 de agosto de 2020

Há rumores contínuos de que um novo segundo Xbox está nas asas, além de alguns vazamentos bastante convincentes, mas por algum motivo, a Microsoft está relutante em falar mais - possivelmente porque deseja que as pessoas se interessem pelo Xbox mais caro com capacidade 4K Antes de jogar o feijão no console da Série X, o mais barato não terá o mesmo conjunto de recursos e provavelmente não será compatível com 4K.

Estamos até esperando que o Series S seja menos potente do que o agora morto Xbox One X, embora seja uma atualização séria no One S que irá substituir, é claro.

Esperamos que a Série S seja anunciada este mês, com cerca de oito a 10 semanas para o lançamento da Série X do Xbox em novembro. Assista esse espaço.

Escrito por Dan Grabham. Edição por Rik Henderson.