O Xbox destaca alguns consoles memoráveis da Mulher Maravilha de 1984

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O cinema está lenta, mas seguramente, começando a girar de novo, com mais e mais filmes caminhando para o lançamento após meses de atrasos enquanto os cinemas estavam praticamente fechados.

Mulher Maravilha 1984 é um dos maiores filmes prestes a ser lançado, e a equipe do Xbox acaba de tirar as roupas de alguns consoles de edição especial que foram feitos para comemorar o mais recente filme de super-heróis da DC.

Basta dizer que, como você pode ver na imagem acima, eles são definitivamente únicos - alguns diriam um pouco feios, mas quem somos nós para julgar? Nós, pelo menos, todos concordamos que o controlador com o tema do arco-íris que acompanha o console com o tema Lasso of Truth em laranja é extremamente bonito.

Para quem não sabe dizer à primeira vista, os três consoles são inspirados, da direita para a esquerda, no laço da Mulher Maravilha, na nova armadura dourada que ela veste no filme e em seu novo arquiinimigo, Cheetah.

A DC lançou um novo trailer de Mulher Maravilha em 1984 durante seu evento Fandome neste fim de semana, então você pode conferir para ver mais da inspiração visual para os consoles em ação.

Colocar as mãos nos consoles é um assunto mais complicado - você terá que curtir ou Retweetar o Tweet do sorteio que o Xbox deve enviar em breve para ter a chance de levar um para casa. A competição termina em 17 de setembro, portanto, inscreva-se antes disso para ter uma chance.

Escrito por Max Freeman-Mills.